Löwen-Managerin Kettemann: Im Handball angekommen

Geschäftsführerin ist die einzige Frau in einer Männer-Domäne - vor 1 Stunde

MANNHEIM - Jennifer Kettemann spielte selbst nie aktiv Handball und ist die einzige Frau auf einem Managerposten in der Bundesliga. Mit den Rhein-Neckar Löwen wurde sie jetzt zum zweiten Mal Meister.

Titelverteidigung geglückt: Die Rhein-Neckar Löwen sicherten sich vergangene Woche die Handball-Meisterschaft. Die Fäden im Hintergrund zieht aber - und das ist in der Handball-Bundesliga eine Besonderheit - eine Frau. © dpa



Die Anspannung und der Druck sind weg. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann kann ganz entspannt zuschauen, wenn die Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch bei der HSG Wetzlar und am Samstag gegen die MT Melsungen ihre letzten beiden Saisonspiele in der Handball-Bundesliga bestreiten. Die Nordbadener sind bereits deutscher Meister – und Kettemann muss nicht mehr zittern. "Diese Titelverteidigung hat uns wohl niemand zugetraut", sagt die 35-Jährige, die als einzige Frau im deutschen Männer-Handball in einer derart verantwortungsvollen Position tätig ist. Auch im Fußball gibt es keine Frau mit vergleichbarer Funktion.

Im Mai 2016 kam die Mutter von zwei Söhnen vom Software-Unternehmen SAP zum Bundesligisten. Sie stürzte sich in die Arbeit, verschaffte sich einen Überblick, suchte ganz unbeschwert den Kontakt zu ihren männlichen Manager-Kollegen von den anderen Bundesligisten. Mittlerweile schätzt man sich – und man kennt sich von den Liga-Tagungen.

Wenn's um Geld geht: Kettemann

"Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Probleme mit meinen Kollegen hat es nie gegeben. Die größte Umstellung für alle war wohl, dass nun auch eine Frau am Tisch sitzt", sagt die 35-Jährige, die selbst nie aktiv Handball spielte, aber jahrelang die Partien der Löwen verfolgte und nun nach fast 13 Monaten als Geschäftsführerin sagen kann, "dass ich mittlerweile in der Handballwelt angekommen bin."

Seit März 2016 ist Jennifer Kettemann schon Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen. © dpa



Ihr Fokus liegt beim deutschen Meister auf den Finanzen. Während der Sportliche Leiter Oliver Roggisch und Trainer Nikolaj Jacobsen für die Kaderplanung zuständig sind, über personelle Veränderungen nachdenken und potenzielle Neuverpflichtungen ins Auge nehmen, kommt die Diplom-Betriebswirtin erst ins Spiel, wenn es ums Geld geht.

Von der Bierdusche nicht verschont

Dann geht es letztendlich um die einfache Frage: Ist der Wunschspieler finanzierbar oder nicht? Eine Entscheidung, die Kettemann final zu treffen und dabei immer das überschaubare Budget im Auge hat: "Finanziell gesehen gehören wir sicher nicht an die Spitze der Bundesliga."

Trotzdem holten die Löwen nun schon zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft – entsprechend rauschend fiel vor einer Woche die spontane Feier aus, bei der auch Kettemann nicht von der obligatorischen Bierdusche verschont wurde. Nationalspieler Patrick Groetzki pirschte sich heran und ließ es sich nicht nehmen, seine Chefin mit Pils zu übergießen.

Kettemann nahm es mit Humor, sie ist stolz auf das bislang Erreichte: "Es ist immer schwieriger, einen Titel zu verteidigen, als ihn erstmals zu gewinnen. Wir haben in dieser Saison eindrucksvoll bestätigt, dass wir die beste Mannschaft in der stärksten Liga der Welt sind."

dpa