Löwen unterliegen Union trotz Überzahl

Skrzybski und Redondo treffen für die Hauptstädter, Liendl für 60 - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Die Münchner Löwen haben nach zuletzt drei Partien ohne Niederlage wieder eine Pleite hinnehmen müssen - und das obwohl sie gegen Union Berlin rund 30 Minuten in Überzahl spielten.

Steht im Regen: Ivica Olic. © dpa



TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin 1:2 (1:2)

Dämpfer für 1860 München: Auch in Überzahl konnten die "Löwen" in der 2. Fußball-Bundesliga eine 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Union Berlin nicht abwenden. Steven Skrzybski (5. Minute) und Kevin Prince Redondo (40.) sorgten am Freitagabend von 19.300 Zuschauern in München für den zweiten Saisonsieg der Berliner. Michael Liendl traf per Handelfmeter zum 1:1 (25.).

Nach der Pause spielten die "Löwen" nach der Gelb-Roten Karte für Fabian Schönheim (53.) über eine halbe Stunde lang in Überzahl. Sie erarbeiteten sich etliche Chancen, hatten aber etwa beim Pfostenschuss von Maxi Wittek kein Glück (59.). Union zog mit acht Punkten an 1860 (7) vorbei.

dpa