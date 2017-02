Lust auf Football? Darauf kommt es auf dem Feld an

NÜRNBERG - Der Super Bowl ist Vergangenheit, bis August ruht der Ball in der nordamerikanischen Profiliga NFL. In Deutschland beginnt die Saison schon im Mai, und der Sport wird als Hobby immer populärer. Philipp Spilker, Coach bei den Nürnberg Hawks, erklärt, worauf es beim Vollkontaktsport ankommt.

American Football ist ein harter Sport - im Training wird aber, wie hier bei den Nürnberg Hawks, auch der Kontakt trainiert, um die Spieler zu schützen. Foto: Alexander Aulila



Alle Jahre wieder ist American Football auch in Deutschland ein Thema. Der Popularitätsanstieg der Profiliga NFL hilft aber auch, Football für Hobbysportler immer attraktiver zu machen. Auch wenn der Einstieg bei einem der vielen Vereine in der Region leicht fällt, ist die Sportart nicht für jeden etwas. "Football ist eine Lebenseinstellung, es gehört viel Geld für die Ausrüstung dazu und viel Zeit, um Kopf und Körper auf den Sport einzustellen", warnt Philipp Spilker, Trainer bei den Nürnberg Hawks.

Zuverlässigkeit steht im American Football an oberster Stelle, betont Spilker: "Football ist ein größerer Teamsport als Fußball. Jeder hat eine bestimmte Aufgabe und man muss sich auf seine Mitspieler verlassen können". Wird eine Aufgabe nicht richtig durchgeführt, nutzt der Gegner die Fehler - das kann in einer Vollkontakt-Sportart mitunter schmerzhaft werden. Aber auch der Kontakt muss gelernt sein, in Trainingseinheiten wird geübt, wie man sich am effektivsten schützen kann.

Hawks als Anlaufstelle für Neulinge

Bei den Nürnberg Hawks spielen fast nur Anfänger. Auf "etwa 90 Prozent" schätzt Spilker die Quote der Neulinge, die zuvor noch nie Football gespielt haben. Was es neben der richtigen Lebenseinstellung braucht, um mit dem Football anzufangen? "Wenn einer zu uns kommt braucht er Respekt und Ehrgeiz", gibt der 23-jährige die Marschroute vor. Trainiert werden am Anfang vor allem Grundlagen, taktisch wie physisch. "Wer gut trainiert ist hat die Muskulatur, die nicht nur Kraft bringt, sondern auch schützt", sagt der ehemalige Erstliga-Spieler.

Coach Spilker hatte selbst eine vielversprechende Football-Karriere vor sich. In der Jugend bei den Nürnberg Rams das Footballspielen erlernt, war er später auch für die Bayern-Auswahl auf dem Feld. Für die Schwäbisch Hall Unicorns spielte Spilker um den German Bowl XXXVII. Eine schwere Knieverletzung mit Kreuzbandriss stoppte seinen steilen Aufstieg. Das, was er über die Jahre erlernt hat, will Spilker nun als Coach an Football-Anfänger bei den Nürnberg Hawks weitergeben. Was er von seinen Spielern verlangt, ist simpel: "Wir brauchen Leute, auf die wir uns verlassen können. Wir sind wie eine Familie, Football ist eine riesengroße Vertrauensgeschichte"

"Drei Jahre Football gespielt, ohne zu wissen, worauf es ankommt"

"Ich möchte wirklich Football beibringen, damit die Spieler es auch verstehen", betont Coach Spilker. Er selbst konnte zu seiner aktiven Zeit zwar viel mit seinen körperlichen Vorzügen ausgleichen, sagt aber selbst: "Ich habe es einfach nicht gerafft, ich habe drei Jahre Football gespielt, ohne zu wissen, worauf es ankommt". Genau das möchte er bei seinen Hawks-Schützlingen vermeiden. Taktik-Einheiten, Spielzüge mit seinem Team besprechen und Fragen zu Grundlagen zu beantworten sind im Training völlig normal - weil Football eben doch viel komplexer ist, als es auf den ersten Blick aussehen mag.

Neulinge sollen sich laut Spilker nicht scheuen, mal zum Training der Hawks vorbeizuschauen. "Wir nutzen die Zeit momentan, um taktische Grundlagen aufzubauen. Jeder, der jetzt einsteigt, hat noch eine gute Chance", erklärt der ehemalige Spieler der Schwäbisch Hall Unicorns. Vertrauen und Zuverlässigkeit ist das A und O, wenn berufliche Termine im Wege stehen, ist das auch kein Problem: "Wir haben auch Leute die sagen, sie müssen jeden Samstag in die Arbeit und können nicht ins Training kommen. Die schätze ich aber genauso sehr, weil sie sich trotzdem die Zeit dafür nehmen".

Voraussichtlich im Mai starten die Hawks in ihre erste Saison - eine Vorgabe des Verbands. "Es soll natürlich Spaß machen, jeder soll spielen dürfen" blickt der Trainer in die Saison. Die Hawks beginnen als neu gegründetes Team ganz unten, 14 Liga-Partien in der Aufbauliga und einige Freundschaftsspiele stehen auf dem Plan. Gleichzeitig stellt Spilker klar: "Jemand, der sich das ganze Jahr über nur zweimal im Training blicken lässt, kommt nicht zum Zug". Er musste sich bereits über Disko-Footballer, wie er sie nennt, ärgern - "Die wollen sich nur hinstellen und sagen, dass sie in einem Football-Verein spielen".

