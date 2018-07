Mach's gut Maodo: Auch Lô verlässt Brose Bamberg

Deutscher Nationalspieler wechselt nach München - vor 1 Stunde

BAMBERG - Der nächste Abgang: Auch Maodo Lô verlässt Bamberg Der deutsche Nationalspieler folgt Leon Radosevic zum deutschen Meister nach München.

In der vergangenen Saison lieferte sich Maodo Lô noch hitzige Duelle mit den Spielern des FC Bayern Basketball, in der neuen Spielzeit wird der deutsche Nationalspieler das Trikot der Münchener überstreifen. © Sportfoto Zink/HMI



Brose Bamberg muss den nächsten Abgang eines Leistungsträgers hinnehmen. Wie der Verein am Freitagmittag bestätigte hat auch Maodo Lô von seiner im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und die Oberfranken verlassen. Die neue sportliche Heimat des Nationalspielers ist ab sofort München.

Der Verlust des Point Guards, der vor zwei Jahren von der Columbia University nach Bamberg gewechselt war, wiegt aus Brose-Sicht besonders schwer, denn "wir hatten für ihn eine tragende Rolle in der kommenden Saison vorgesehen", wie Bambergs Geschäftsführer Rolf Beyer verriet. "Nichts desto trotz danken wir ihm für seinen Einsatz in den letzten beiden Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", so Beyer abschließend.

Vertrag bis 2020

Fast zeitgleich zur Bamberger Meldung veröffentlichten die Basketballer aus Bayerns Landeshauptstadt ihre Pressemitteilung und stellten den 25-Jährigen als Neuzugang vor. Bei den Bayern erhält Lô, der damit in München wieder auf Leon Radosevic trifft, einen Vertrag bis 2020.

Für Brose Bamberg absolvierte Maodo Lô in seinen zwei Jahren insgesamt 81 Bundesliga-Partien und stand 56 Mal in der Euroleague auf dem Parkett. In der abgelaufenen Spielzeit zeichnete sich Lô für 8,7 Punkte und 2,1 Assists verantwortlich.

Benjamin Strüh