Der Club ist fit für das Frankenderby, das am Sonntag in Fürth in die 263. Runde geht. Beim Heimsieg gegen Bochum geriet der FCN erst unglücklich in Rückstand, antwortete jedoch noch vor der Pause durch einen abstaubenden Allrounder. Nach der Pause köpfte der Club-Captain sein Team in die Siegerspur, ehe Mikael Ishak bei seinem vierten Treffer in fünf Tagen einen zweiten Versuch brauchte. © Sportfoto Zink / DaMa