Manchester United: Teurer Abschied von van Gaal

MANCHESTER - Der englische Rekordmeister Manchester United verbuchte in der Spielzeit 2015/16 mehr als 600 Mio. Euro Umsatz - neuer Premier-League-Rekord. In der Bilanz taucht auch ein in der Bundesliga bekannter Name auf.

Der ehemalige Bayern-Trainer Louis van Gaal kassierte für seine vorzeitige Entlassung in Manchester eine fürstliche Abfindung. © dpa



Manchester United hat in der vergangenen Saison ein deutliches Umsatzplus erzielt. Wie der Premier-League-Verein am Montag bekanntgab, lag der Umsatz bei 513,5 Millionen Pfund (606,25 Mio. Euro).

Das entspricht einer Steigerung von rund 30 Prozent. Der Gewinn betrug 36,4 Millionen Pfund (42,97 Mio Euro).

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die vorzeitige Trennung von Trainer Louis van Gaal und weiteren Betreuern zum Ende der vergangenen Saison den Verein 8,4 Millionen Pfund (9,92 Mio Euro) kostete.

