Mario macht Schluss: Gomez tritt aus Nationalteam zurück

Nach 78 Länderspielen hängt der Stürmer seine DFB-Schuhe an den Nagel - vor 34 Minuten

STUTTGART - Mach's gut, Mario! Stürmer Mario Gomez vom VfB Stuttgart ist aus der Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Nach 78 Länderspielen und 31 Treffern möchte nun für die nächste Generation Platz machen - und ließ noch ein Hintertürchen offen.

Konnte das WM-Aus in der Vorrunde auch nicht fassen: Mario Gomez tritt aus der Nationalmannschaft zurück. © Andreas Gebert/dpa



Der Angreifer des Bundesligisten VfB Stuttgart teilte am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mit: "Meine Zeit in der Nationalmannschaft war sportlich nicht immer einfach, nicht immer erfolgreich und doch wunderschön. Nun ist es aber an der Zeit, Platz zu machen und den vielen jungen und hochtalentierten Jungs die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu erfüllen, sich zu beweisen, Erfahrungen zu sammeln und das Beste für Deutschland zu erreichen."

Der 33-Jährige ist nach Mesut Özil vom FC Arsenal der zweite Auswahlspieler, der nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland seinen Rücktritt erklärt. Gomez bestritt 78 Länderspiele und erzielte 31 Treffer. Ein Hintertürchen für ein Comeback ließ er sich offen: "Nur wenn der Trainer in zwei Jahren bei der EM aus unwahrscheinlichen Gründen Bedarf sieht und ich mich auch wirklich noch in der Verfassung fühle, helfen zu können, werde ich dann selbstverständlich bereitstehen."

dpa