Match-Statistik: Man muss sich um den Club sorgen

TSV liegt bei den Toren und Abschlüssen vorne – Der FCN in Sachen Feldverweise

NÜRNBERG - Es läuft nicht beim 1. FC Nürnberg. Die Heimpleite gegen den TSV 1860 München fesselt den Club im Tabellenkeller. Gegen die Löwen wollte der im laufenden Zweitliga-Betrieb noch sieglose FCN einen Fehlstart abwenden, machte dafür aber zu wenig richtig und zu viel falsch. Die Match-Statistik!

Im Vorwärtsgang zeigte sich Lukas Mühl in dieser Szene, im Abwehrverhalten machte der Club-Youngster einen bösen Fehler. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Muss man sich Sorgen machen um den Club? "Den schlechteste Saisonstart aller Zeiten" notierte TV-Kommentator Thomas Herrmann für den FCN, als es in Nürnberg schließlich vorbei war. Kurz zuvor hatte der aufgerückte Thorsten Kirschbaum, der zwischen den Club-Pfosten ein tadelloses Spiel als Schäfer-Ersatz machte, noch verzweifelt, aber gar nicht einmal so schlecht, versucht, den Ball nach einer Möhwald-Ecke unter das Torholz zu wuchten. Das Spielgerät strich über den Balken, das Match aus Nürnberger Sicht war verloren. Die Konsequenz: Der FCN bleibt ohne Sieg in der Liga und als Vorletzter tief im Keller des Zweitliga-Klassements kleben.

1:2 gegen Sechzig: Warum es am Ende so stand, ist nachvollziehbar. Der Club agierte gegen starke Giesinger in den entscheidenden Momenten erneut zu fehlerhaft. Und er schaffte es wieder einmal nicht, "über 90 Minuten reinzubringen", wie es sich sein Trainer wünscht. So fühlte sich Alois Schwartz nach der Partie an das Heimremis gegen Heidenheim erinnert, als sein Team ebenfalls nicht in die Partie gekommen war. Während kombinationsfreudige Löwen den Ball flott zirkulieren ließen (463 zu 335 gespielte Pässe) und von Beginn weg couragiert nach vorne drängten, offenbarte der FCN erneut eklatante Mängel in der Spieleröffnung.

Dass Bulthuis & Co. das klaffende Loch im Mittelfeld mit langen Bällen zu überbrücken suchten, wird daran deutlich, dass sich der Club dieses Stilmittels über die 90 Minuten hinweg deutlich öfter bediente als die Münchner (knapp 22 zu 13 Prozent). Enis Alushi und Hanno Behrens - auf der Doppelsechs für die Balance und das Zusammenwirken von Defensive und Offensive zuständig – schafften es zu selten, hier gegenzusteuern. Alushi brachte als bester Club-Passgeber in diesem Spiel zwar 43 Bälle zu seinen Mitspielern. Doch bei Michael Liendl, dem Kreativdirektor der ebenfalls in einem 4-4-2 operierenden Löwen, waren es in der Summe knapp 20 gelungene Zuspiele mehr (61).

Die Führung für spielerische gefälligere Sechz'ger war nicht überraschend, wenn auch von ihrer Entstehung her enorm unglücklich. Lukas Mühl, anstelle von Even Hovland ins Abwehrzentrum beordert, stellte sich “dumm an“ (Schwartz), als er in der 11. Minute auf der linken Seite statt entschlossen zu klären, Ivica Olic lauwarm anschoss. Der Sturmfuchs der Giesinger nutzte seinen Geschwindigkeitsvorteil, gab präzise ins Zentrum, Mölders – 1:0 für die Gäste! Immerhin zeigte sich der Club im Gegensatz zur herben Klatsche in Braunschweig diesmal reaktionsfähig: Kapitän Miso Brecko beförderte die Kugel nur sechs Minuten später nach einem energischen Vorstoß mit Glück und Geschick zu Tim Matavz. Nürnbergs neuer Mittelstürmer paarte wie schon im Test gegen Ingolstadt Handlungsschnelligkeit mit guter Schusstechnik und jagte das Spielgerät platziert ins Löwen-Gehäuse. Zweites Tor im zweiten Spiel!

Matavz: Leider nur Eins aus Vier

Rund 60 Sekunden später hätte der Slowene Jan Zimmermann im Eins-gegen-Eins beinahe ein weiteres Mal überwunden. Da sich Münchens Keeper aber nicht tunneln ließ, bedeute der zweite von insgesamt vier Torschüssen des abschlusssfreudigsten Nürnbergers nicht die Club-Führung. Es war nun ein Duell auf Augenhöhe, was sich angesichts von insgesamt von 24 zu 14 Torschüssen zugunsten spielstarker Sechzger im Nachgang nicht wirklich belegen lässt, in Form von Edgar Sallis Pfostentreffer in der 29. Minute zumindest aber in dieser Phase Ausdruck erhielt.

“Kämpferisch kann man uns nichts vorwerfen“, erklärte Hanno Behrens nach der Partie. Kämpferisch hielt der Club in diesem fränkisch-bayerischen Kräftemessen auch nach der Pause dagegen. In einem Spiel, das im Vergleich zur temporeichen ersten Hälfte nun gleichwohl etwas “dahinplätscherte“ (Alois Schwartz). Als Vorkämpfer taten sich dabei Tim Matavz (mit 12 gewonnenen Zweikämpfen durchsetzungsstärkster Nürnberger) und Sturmpartner Guido Burgstaller hervor. Da es der Kärtner mit dem Einsatz in machen Szenen aber übertrieb, wurde er in der 73. Minute von Referee Bastian Dankert vom Feld geschickt. War die erste Gelbe für Burgstaller noch berechtigt, so war es bei der zweiten, den Platzverweis implizierenden Karte, wohl auch Jan Mauersberger, der mit seinem überzeichneten Darniedersinken den Schiedsrichter zu Gelb-Rot verleitete. In der ersten Hälfte hatte der Schiedsrichter übrigens den Löwen einen berechtigten Foulelfmeter vorenthalten.

In Überzahl nutzten die Löwen ihre spielerische Qualität zum Siegtreffer. Sascha Mölders setzte mit der Hacke gewieft Liendl in Szene und dieser das Spielgerät mit viel Freiraum saftig in den rechten Winkel. Wiedermal hatte der FCN in einer entscheidenden Szene "nicht gut verteidigt", wie Club-Coach Schwartz im Anschluss bei Sport1 bemängeln sollte. Hätte Edgar Salli kurz darauf aus der Kurzdistanz oder eben Kirschbaum den erneuten Ausgleich erzielt ,wäre der Abend aus Club-Sicht vielleicht doch noch etwas gerettet worden. So aber konstatierte Thomas Herrmann "den schlechteste Saisonstart aller Zeiten". Peter Neururer, der Co-Kommentator Herrmanns assistierte: "Und jetzt geht es auch noch nach Bochum". Man muss sich um den Club derzeit Sorgen machen.

