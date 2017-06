Matchball für Freak City! Bamberg planiert Oldenburg

OLDENBURG - Brose Bamberg steht dicht vor dem Gewinn der neunten Meisterschaft! Das Trinchieri-Team ließ seinem 96:60-Kanterheimsieg am Mittwoch ein 88:76 in Oldenburg folgen und führt damit 2:0 in der Finalserie. Diese könnte am Sonntag nun bereits zu Ende sein.

Es rummst vor der gelben Wand! Nikos Zisis' Bambeger legten in Oldenburg die Grundlage für den nächsten Meistertitel. © dpa



Der Schlüssel in Spiel zwei lag neben Bambergs gewohnt starker Verteidigung an der herausragenden Dreierquote. Die Oberfranken versenkten im Verlauf des zweiten Halbfinals starke 60 Prozent (15/25) und zogen den Niedersachsen damit erneut in den ersten 20 Minuten den Zahn.

Oldenburgs zwei Gesichter

Dennoch zeigten die EWE Baskets - wie von vielen vorhergesagt - vor ihren eigenen Fans ein anderes Gesicht als noch am Sonntag beim ersten Finalspiel - zumindest was die Offensive angeht. Angetrieben von Energizer Chris Kramer brachten die Hausherren früh in dieser Begegnung Big Man Brian Qvale ins Spiel, der seine Chancen auch ordentlich zu nutzen wusste. In der Defense hatte das Team von Mladen Drijencic jedoch abermals große Probleme, die richtige Intensität an den Tag zu legen und fand kaum effektive Mittel, um Bambergs Offensive zu kontrollieren.

Causeur kann's halt

Oldenburgs fehlende Härte wusste bei Bamberg in Halbzeit eins insbesondere Fabien Causeur konsequent auszunutzen. Der Franzose in Diensten des deutschen Meisters legte in der EWE-Arena wieder einmal eine überragende erste Hälfte aufs Parkett (15 Punkte) und brachte sein Team früh in die Spur. Seine Kollegen folgten ihm unbeeindruckt von Oldenburgs lautstarker Fankulisse und ließen sich auch vom frühen verletzungsbedingten Ausscheiden Leon Radosevics (Rückenprobleme) nicht aus der Ruhe bringen.

Die gesamte Bamberger Mannschaft hatte von Beginn an einen guten Rhythmus und konnte es dank einer herausragenden Dreierquote (8/12 in Halbzeit eins) verschmerzen, dass Oldenburg es besser verstand, den Weg zum Korb eng zu machen. Die Niedersachsen kämpften verbissen, doch Bambergs Vorsprung wuchs kontinuierlich an - zur Pause hatten sich die Oberfranken bereits ein 16-Punkte-Polster (48:32) erarbeitet.

Nach dem Seitenwechel bot sich den Zuschauern nahezu das gleiche Bild: Oldenburg hielt allen voran über die Achse Paulding-Qvale seine Offensive am Laufen, verpasste es aber weiterhin, in der Verteidigung eine gewisse Härte zu etablieren. Bamberg nutzte seine Freiräume als Team geschickt aus und hielt seinen Kontrahenten stets ausreichend auf Distanz. Doch gerade als man gegen Ende des dritten Viertels dachte, das Spiel plätschert bis zum Schluss vor sich hin, bließen die Hausherren ein letztes Mal zur Aufholjagd, während Brose scheinbar zu früh in den Verwaltungsmodus schaltete.

Aufbäumen? Nicht mit Bamberg

Angeführt von Rickey Paulding, der mit seinen 18 Punkten auf Platz zwei der ewigen Scorerliste vorrückte, ließ Oldenburg eine komfortable 22-Punkte-Führung (64:42, 26. Min.) der Gäste binnen weniger Minuten (viertelübergreifend) bis auf zehn Zähler (75:65, 34. Min.) zusammenschmelzen. Die blau-gelben Fans witterten noch einmal Morgenluft, doch Andrea Trinchieri rüttelte seine Spieler mit einer lautstarken Auszeit-Ansprache wieder wach. Basierend auf die weiterhin konstant hohen Dreierquote netzten Nikos Zisis, Darius Miller und Nicoló Melli wichtige Würfe ein und sorgten damit für die Entscheidung in diesem zweiten Finalspiel.

Klare Indizien

Mit Topscorer Fabien Causeur (21 Punkte, 6 Rebounds) an der Spitze holte sich Brose Bamberg einen 88:76-Auswärtssieg, geht in der "best of five"-Serie mit 2:0 in Führung und kann am Sonntag in eigener Halle mit dem dritten Sieg die neunte Meisterschaft und damit das vierte Double der Vereinsgeschichte perfekt machen. Angesichts der Oldenburger Müdigkeit, die auch an diesem Mittwochabend wieder klar zu erkennen war, und Bambergs herausragendem Rhythmus (unter anderem 60 Prozent Dreierquote im zweiten Finalspiel) ist es sehr wahrscheinlich, dass die Saison 2016/2017 in wenigen Tagen zu Ende geht.

EWE Baskets Oldenburg: Qvale (19 Punkte), Paulding (18), Massenat (11), De Zeeuw (9), D. Kramer (8), C. Kramer (5), Mihailovic (4), Schwethelm (2), Lockhart, Freese

Brose Bamberg: Causeur (21), Melli (18), Strelnieks (14), Miller (12), Theis (6), Zisis (6), Harris (6), Heckmann (3), Staiger (2), Lô, Radosevic

Benjamin Strüh