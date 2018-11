Mateta macht's! Düsseldorf bleibt hinter dem Club

DÜSSELDORF - Kein Lukebakio-Tor, keine Party: Eine Woche nach dem furiosen 3:3 beim FC Bayern München hat Fortuna Düsseldorf einen herben Rückschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Gegen den FSV Mainz 05 kassierte der Aufsteiger eine unglückliche 0:1-Heimniederlage und konnte so den Club nicht überholen.

So sehen Sieger aus! Mainz schnappte sich in der abstiegsbedrohten Altbierstadt die Maximalpunktzahl. © dpa/ Ina Fassbender



Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05 0:1 (0:0)

Fortuna Düsseldorf hat im Abstiegskampf einen herben Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel unterlag am Freitag dem FSV Mainz 05 vor heimischer Kulisse mit 0:1. Den entscheidenden Treffer für die Rheinländer erzielte Stürmer Jean-Philippe Mateta in der 67. Spielminute. Damit droht Düsseldorf am Wochenende wieder auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen. Mainz verbessert sich mit 18 Punkten zumindest für eine Nacht um einen Tabellenplatz auf Rang acht.

