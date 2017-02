Der elfte Sieg im elften Heimspiel: In der Liga läuft es für die Basketballer von Brose Bamberg wie geschmiert. Auch die Basketball Löwen Braunschweig konnten der Trinchieri-Truppe kein Bein stellen, der deutsche Meister erspielte sich früh einen Vorsprung und brachte die Partie gewohnt lässig nach Hause - mit der Hilfe zweier Youngster.

Ein Hauch von Derby wehte durch das Stadion am Dallenberg: Die SpVgg Greuther Fürth musste zum unterfränkischen Liga-Konkurrenten aus Würzburg. In einer müden Partie, die nur kurz nach der Halbzeit an Fahrt aufnahm, holte die Radoki-Elf immerhin einen Punkt - damit haben die Fürther aber weder die Sport-Redaktionen, noch die User begeistert.