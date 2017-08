Mavraj-Rückkehr macht dem HSV Mut

Früherer Kleeblättler hat Nackenbeschwerden auskuriert - vor 1 Stunde

HAMBURG - Der Hamburger SV setzt im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Freitag auf einen wiedergenesenen Defensivspezialisten, den man auch in Fürth ziemlich gut kennt.

Früher Fürth, jetzt Hamburg - und am Freitag auch in Köln im Einsatz? Es sieht gut aus für Mergim Mavraj. © Sportfoto Zink



Früher Fürth, jetzt Hamburg - und am Freitag auch in Köln im Einsatz? Es sieht gut aus für Mergim Mavraj. Foto: Sportfoto Zink



Zwischen 2011 bis 2014 verteidigte Mergim Mavraj für das Kleeblatt, führte die Spielvereinigung nach dem Aufstieg auch als Kapitän aufs Feld. Vergangeheit! Die Gegenwart von Mavraj heißt nach seiner Zeit in Köln nun HSV. Am Dienstag absolvierte der Ex-Fürther das komplette Programm beim einzigen öffentlichen Training der Norddeutschen in dieser Woche. Ein Einsatz gegen den FC, seinen vormaligen Verein, scheint damit möglich. Zum Saisonauftakt gegen Augsburg (1:0) hatte Mavraj noch mit Nackenproblemen gefehlt.

dpa