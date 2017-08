Mayweather gegen McGregor: Großes Boxen oder Farce?

NÜRNBERG - In der Nacht zum Sonntag steigt in Las Vegas ein Boxkampf, den die Welt so noch nicht gesehen hat: Ungeschlagener Profi-Boxer gegen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, Floyd Mayweather Jr. gegen Conor McGregor. Der Nürnberger UFC-Kämpfer Jessin Ayari spricht über den Kampf und seine Karriere in der MMA-Welt.

Eine Annäherung beim Wiegen: Floyd Mayweather Jr. (links) reagiert cool auf die Provokationen seines Kontrahenten, Conor McGregor. © John Gurzinski/AFP



Wir treffen uns an der U-Bahn-Haltestelle Rothenburger Straße. Jessin Ayari trägt T-Shirt und kurze Hose, nach dem Interview wird er trainieren – zum dritten Mal an diesem Dienstag. Welch ein Kontrast zu der glamourösen Show, die seit Wochen einen Boxkampf intoniert, von dem bis zum Gong nicht ganz klar, was das wird. Wenn der Box-Rentier Floyd Mayweather auf den Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor trifft (Sonntag, 3 Uhr/DAZN), dann ist alles möglich: Kirmes-Boxen oder der Kampf des jungen Jahrhunderts. Jessin Ayari hofft auf Letzteres. Der Nürnberger kämpft wie McGregor in der UFC, der Champions League der MMA-Kämpfer.

Wie viel zahlst Du, um Dir den Kampf anzuschauen, Jessin?

Jessin Ayari: Vermutlich nichts.

In den USA kostet es bis zu 100 Dollar den Kampf per Bezahlfernsehen zu sehen. Hast Du einen VIP-Zugang?

Ayari: Nein. Ich habe Beziehungen. Ich bin aber ohnehin nicht da. Über das Wochenende feiern wir den Geburtstag meiner Tante in Italien. Ich fahr’ mit dem Fahrrad hin.

Trotzdem stehst Du in der Nacht auf?

Ayari: Selbstverständlich. Das wird ein Spektakel.

So wie 1976, als Muhammad Ali gegen den japanischen Wrestler Anonio Inoki angetreten ist? Experten sprachen danach vom peinlichsten Moment in der großen Karriere Alis.

Ayari: Respekt vor Muhammad Ali, der damals als Boxer gegen einen Wrestler angetreten ist, das haben die Leute nicht verstanden. Jetzt kommt ein MMA-Kämpfer zum Boxen, das ist etwas anderes. Das Unspektakulärste, was passieren kann, ist, dass Mayweather dominiert und gewinnt.

Loyalität zum Arbeitskollegen

Damit rechnest Du?

Ayari: Ich bin für Conor. Der hat denselben Arbeitgeber wie ich.

Also musst Du das sagen?

Ayari: Nein, das muss ich nicht. Boxerisch ist Mayweather überlegen. 49-0, das spricht für sich. Mayweather hat keine Lücke in seinem Plan. Aber meiner Meinung nach darf Conor keinen Boxkampf daraus machen. Er muss sein Ding machen, unangenehm sein. Dann hat er wirklich eine Chance in den ersten Runden – bis sich Mayweather auf ihn einstellt.

Was den MMA-Kämpfer McGregor stark macht, darf er ja nicht zeigen.

Ayari: Natürlich nicht. Aber er wird einen anderen Stil kämpfen. Wir haben eine lange Deckung, kämpfen drei mal fünf Minuten. Bei uns geht es sofort zur Sache. Boxer brauchen ein paar Runden. Wenn ich mit Boxern Sparring mache, brauchen die ein bisschen, um sich auf mich einzustellen. McGregors schnellster Knockout war nach 13 Sekunden. So klar wird es nicht, wie es vielleicht aussehen mag.

Jessin Ayari ist 25 Jahre alt, kommt aus Nürnberg und vertritt Franken in der UFC, der Königsklasse der Mixed Martial Arts. © Christiane Krodel



Du sprühst vor Begeisterung.

Ayari: Na, klar.

Aber es gibt viele, die den Kampf nicht ernst nehmen, die sagen, dass es nur ums Geld geht. Manche vermuten, dass es ein Unentschieden gibt, damit im Rückkampf nochmal kassiert wird.

Ayari: Egal wie das Ergebnis ausfällt, es wird immer jemanden geben, der es nicht ernst nimmt. Sollte Conor wirklich gewinnen, wird jeder sagen, dass der Kampf abgemacht war.

Der Kampf läuft schon

Es wird immer Hater geben?

Ayari: Klar. Aber ich habe die letzten zehn Kämpfe von Mayweather studiert. Und da muss man schon sagen: Diese Überzeugung, die Conor ausstrahlt, die hatte bisher noch niemand, der gegen Mayweather angetreten ist. Ich kenne Menschen aus Conors direktem Umfeld, und die sagen, dass er davon überzeugt ist, Mayweather zu schlagen. Klar geht es um Kohle. Keine Frage. Aber am Ende wird es doch ein Kampf sein, und wenn der Herausforderer überzeugt ist, dann ist das für jeden Champion gefährlich.

Spürst Du es, wenn Dein Gegner davon überzeugt ist, Dich zu besiegen?

Ayari: Auf jeden Fall. Aber auf dem Level hast du auch viel mehr Möglichkeiten, in den Kopf des anderen zu kommen. Medien, Social Media.

Der Kampf hat schon angefangen.

Ayari: Der läuft seit Monaten. Das sind beide Profis. Aber das ist noch einmal etwas anderes. Conor macht das schon gut, er hat gute Argumente.

Zuletzt hat er behauptet, dass er Mayweather nach zehn Sekunden umhaut.

Ayari: Er hat doch recht. Alles ist möglich. Aber selbst wenn er Mayweather auf die Bretter schickt, wird der Ringrichter bestimmt nicht schnell herunterzählen.

In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Kampf als Zirkusveranstaltung wahrgenommen. Ist das in der MMA-Szene anders, weil alle hoffen, dass McGregor gewinnt und damit eine aufstrebende Sportart, die vom Boxen nicht ernst genommen wird?

Ayari: Boxer kämpfen ihr Leben lang, um diese eine Chance zu bekommen. Deshalb regen sich viele darüber auf: Der MMA-Kämpfer hat es nicht verdient, im Ring zu stehen. Das stimmt ja auch. Aber bei diesem Kampf geht es um so viel Geld. Das würde doch jeder machen. Ich kenne beide Seiten. Viele Boxer respektieren den MMA-Sport noch nicht. Aber die meisten MMA-Sportler respektieren den Boxsport. Ein Boxer trainiert dreimal am Tag Boxen. Ein MMA-Kämpfer trainiert dreimal am Tag alles. In einem wahren Kampf hätte ein Boxer keine Chance. Wenn ich Boxsparring mache, gehe ich immer in deren Bezirk. Aber kein Boxer würde mit mir MMA-Sparring machen. Letztlich ist es für beide Sportarten interessant – weil das Medieninteresse so krass ist.

"Zuschauer zahlen Geld und wollen unterhalten werden"

Ist es nicht vielleicht sogar so, dass das Boxen den Ausgang fürchtet, weil es da eine junge Sportart gibt, die in nur einem Verband organisiert ist und die vor allem in den USA boomt?

Ayari: Ich glaube eher, dass das Boxen die Chancen dieses Kampfes sieht. McGregor ist der perfekte Mann dafür, die Zuschauer zahlen Geld und wollen unterhalten werden. Das hat dem Boxen gefehlt, weil es langweilig ist, wenn in einem Verband die Nummer 1 gegen die Nummer 20 kämpft.

Ist es für MMA-Kämpfer schwierig, nicht doch mit dem Fuß zu treten?

Ayari: Mir ist das noch nie passiert, selbst in kampfnahem Sparring habe ich noch nie einen Kick abgefeuert. Das musst du schon wirklich wollen. McGregor wird das nicht passieren.

Du trainierst dreimal am Tag, wie oft boxt Du?

Ayari: Viermal die Woche. Dreimal die Woche mache ich Kraftausdauertraining, zweimal die Woche Bodenkampf, zweimal MMA.

Dir scheint bewusst zu sein, dass Deine Sportart in Deutschland auf viele Vorurteilen trifft. In Interviews wirkst Du, als sähest Du es als Deine Aufgabe an, MMA in Deutschland bekannt zu machen.

Ayari: In Deutschland gibt es drei Leute, die in der UFC sind. Sollte sich der deutsche Markt entwickeln, sind wir die ersten, die davon profitieren. Es geht nicht darum, als König verehrt zu werden. Es geht darum, dass die Menschen uns als Athleten sehen. Ich wollte es immer hier schaffen, aber irgendwann wird es schwierig.

Soll heißen, Du gehst in die USA?

Ayari: Für immer wahrscheinlich nicht. Dazu liebe ich es hier zu sehr. Ich bin hier aufgewachsen, habe hier meine Freunde. Aber für meine Trainingscamps werde ich wahrscheinlich nach Amerika gehen.

Wie sieht so ein Trainingscamp aus?

Ayari: Ich war in San Diego, in Las Vegas und Miami. Da trainierst du in Zentren mit den besten Physiotherapeuten, du hast Kraftausdauertrainer, Ernährungsberater, Ärzte, Essen wird dir bereitgestellt. In Miami haben 60 MMA-Profis trainiert. Das bricht dich voran. Du hast alle Möglichkeiten. Nichts wird dem Zufall überlassen.

Nicht nur "auf die Schnauze hauen"

In Nürnberg musst Du Dich um alles selbst kümmern.

Ayari: Ich habe hier gute Leute. Ich habe es in die UFC geschafft, aus Nürnberg. Als ich angefangen habe, gab es nichts, noch nicht einmal ein MMA-Gym. Es geht immer. Amerika gibt dir auch keine Garantie. Hart trainieren musst du selbst.

Du hast gesagt, dass Du zeigen willst, dass nicht alle MMA-Kämpfer "dumme Tätowierte sind, die sich gegenseitig auf die Schnauze" hauen. McGregor ist volltätowiert, auf die Schnauze haut er seinen Gegner auch.

Ayari: Conor hat einen ausgezeichneten Modegeschmack, dumm ist er sicher auch nicht. Trotzdem denken die Leute, MMA ist brutal.

Aber MMA ist doch brutal.

Ayari: Als ich meiner Mama gesagt habe, dass ich das machen will, hat sie nicht gewusst, was das ist. Dann war sie entsetzt. Mittlerweile hat sich alles geändert. Wenn ich kämpfe, ist sie aufgeregt, aber sie sieht uns nicht als brutale Tiere. Das beleidigt uns. Wir trainierten hart, jeden Tag. Es fasziniert uns, an die Grenzen zu gehen, und nicht, einem anderen weh zu tun.

Zum Abschluss noch einmal: wer gewinnt, Mayweather oder McGregor?

Ayari: McGregor, in den ersten Runden.

Interview: Sebastian Böhm