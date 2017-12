Medien: Stöger muss in Köln gehen, Ruthenbeck übernimmt

Ex-Fürth-Coach als Interimstrainer - Bestätigung steht noch aus - vor 1 Stunde

GELSENKIRCHEN - Der 1. FC Köln und Trainer Peter Stöger gehen nach Informationen des Kölner "Express" ab sofort getrennte Wege. Jetzt soll dort jemand übernehmen, der auch in Franken durchaus bekannt ist.

Für Peter Stöger wurde die Luft in Köln zuletzt immer dünner. © Ina Fassbender/dpa



50 Mal saß Stefan Ruthenbeck für die SpVgg Greuther Fürth auf der Bank. © Sportfoto Zink



Der Österreicher Stöger habe seiner Mannschaft am Samstagabend wenige Minuten nach dem 2:2 (0:1) am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 seinen Abschied verkündet, berichtet die Zeitung. Auch Stögers Co-Trainer Manfred Schmid werde den Verein verlassen. Interimsweise soll U19-Coach Stefan Ruthenbeck mit Co-Trainer Kevin McKenna übernehmen. Zur Saison 2015/16 wechselte der gebürtige Kölner zur SpVgg Greuther Fürth, wo er im November 2016 entlassen wurde. Seitdem ist er wieder in der Jugendabteilung des FC tätig.

Stöger selber hatte sich unmittelbar nach dem Spiel noch zurückhaltend geäußert. Auf seine Zukunft angesprochen, sagte er dem TV-Sender Sky: "Mal sehen, was jetzt passiert." Er gehe davon aus, dass zeitnah "eine Entscheidung getroffen wird".

dpa, tl