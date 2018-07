Medizincheck in Moskau: Höwedes vor erneutem Abschied

MITTERSILL - Der Abschied von Benedikt Höwedes vom Bundesligisten FC Schalke 04 steht unmittelbar bevor. Wie der Klub bestätigte, steht der Weltmeister unmittelbar vor einem Wechsel nach Russland.

Weltmeister Benedikt Höwedes wechselt offenbar nach Russland. © Guido Kirchner/dpa



Schalkes Sportvorstand Christian Heidel bestätigte am Montag im Trainingslager in Mittersill, dass der 30 Jahre alte Abwehrspieler spätestens am Dienstag seinen Medizincheck beim russischen Meister Lokomotive Moskau absolvieren soll. Anschließend seien noch Details zu klären, sagte Heidel: "Jetzt ist es zur Zufriedenheit aller gelöst."

Der in der vorigen Saison an Juventus Turin ausgeliehene Höwedes war am Sonntag bereits nicht mit nach Österreich gereist. In den Überlegungen von Schalkes Trainer Domenico Tedesco spielte der frühere Kapitän keine Rolle mehr. Als Ablösesumme für den Weltmeister von 2014 sind fünf Millionen Euro im Gespräch.

Zudem ist Schalke wegen der langwierigen Schambeinverletzung von Bastian Oczipka auf der Suche nach einer Alternative für die linke Seite. Bisher steht dort außer Oczipka nur Abdul Rahman Baba zur Verfügung. "Es ist ja kein Geheimnis, dass wir da noch die Augen offen halten", sagte Heidel.

