Mega-Trade: Schröder spielt jetzt für Oklahoma City

Im Tausch für Carmelo Anthony verlässt der Nationalspieler die Atlanta Hawks - vor 1 Stunde

OKLAHOMA CITY - Der deutsche Basketball-Jungstar Dennis Schröder wird US-Medienberichten zufolge in der kommenden Spielzeit für die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA auf Punktejagd gehen.

Wie der Sportsender ESPN am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, einigten sich die Thunder mit Schröders aktuellem Arbeitgeber, den Atlanta Hawks, auf einen Wechsel des 24-jährigen Aufbauspielers. Schröder, der sich bereits öffentlich über einen möglichen Abschied aus Atlanta Gedanken gemacht hatte, wird bei den Thunder voraussichtlich die Rolle des Backups für Starting-Point-Guard Russell Westbrook einnehmen.

