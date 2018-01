Mesenhöler übernimmt: Union tauscht den Keeper

Trainer Hofschneider strukturiert Nürnbergs Aufstiegskonkurrenten um - vor 3 Stunden

BERLIN - Bisher war Daniel Mesenhöler nur der Ersatzmann, ab jetzt wird es ernst für ihn: André Hofschneider, der neue Union-Coach, ist überzeugt von der starken Vorbereitung des Torwarts. Mit ihm soll der Aufstiegsplatz gejagt werden.

Unions Torwart Daniel Mesenhöler in Aktion: Der 1. FC Union geht mit der neuen Nummer eins Daniel Mesenhöler in den Aufstiegskampf. © Peter Steffen/dpa



Der 1. FC Union geht mit der neuen Nummer eins Daniel Mesenhöler in die Aufholjagd um einen Aufstiegsplatz. Der neue Berliner Trainer André Hofschneider setzt im zweiten Teil der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf den bisherigen Ersatz-Torhüter. "Daniel Mesenhöler hat eine sehr gute Vorbereitung hingelegt. Wir haben vorher gesagt, dass wir erwarten, dass er als Herausforderer eine starke Vorbereitung hinlegt. Und das hat er gemacht", erklärte Hofschneider nach dem letzten Wintertest der Berliner gegen den Erstligaabsteiger FC Ingolstadt (1:1) in Luckenwalde.

Vor der Partie hatte er Mesenhöler und den bisherigen Stammkeeper Jakob Busk, der in der aktuellen Spielzeit alle bisherigen 18 Ligaspiele bestritten hat, über den Wechsel informiert.

