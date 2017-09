Neue Saison, neues Glück! Auch beim 1. FC Nürnberg hat sich im vergangenen Transferfenster einiges getan. Einige Großverdiener sind weg, das Team ist verjüngt und soll den Anforderungen der 2. Bundesliga standhalten. Dafür bediente sich der Club aber nicht nur in der Bundesliga, sondern auch im Ausland. Wir haben den Überblick: Das sind die Neuen beim Club, das waren die Abgänge!

Länderspielpause in der 1. und 2. Bundesliga, und damit: Zeit für Testspiele! Am Freitagabend war der Club beim SV Raigering eingeladen und spielte dort gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag. Für Patrick Erras war es ein echtes Heimspiel, für Tim Leibold ein Test zum Vergessen - und Edgar Salli traf mal wieder in einem Testspiel.