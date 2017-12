Mission Aufholjagd: Ingolstadt will an Club ranrücken

INGOLSTADT - Der FC Ingolstadt ist aktuell richtig gut in Form - vor allem daheim. Mit einem Sieg gegen Eintracht Braunschweig würde der Klub bis auf zwei Zähler in der Tabelle an den 1. FC Nürnberg heranrücken.

Heim-Stadion als Festung: Gegen Eintracht Braunschweig peilen die Schanzer den vierten Dreier in Folge im eigenen Stadion an. © dpa



Der FC Ingolstadt will seine Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga am Montag (20.30 Uhr) mit dem vierten Heimsieg nacheinander fortsetzen. Der Bundesliga-Absteiger würde mit einem Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig auf Platz vier vorrücken. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen zuhause gewinnen", sagte Trainer Stefan Leitl vor dem letzten Heimspiel der Hinrunde. Bei einem Sieg würde sich der Rückstand der schwach in die Saison gestarteten Ingolstädter auf einen Aufstiegsplatz auf vier Punkte reduzieren.

