"Als Mannschaft stärker zusammenrücken." Diesem von Alois Schwartz formulierten Ziel für den Kurztrip nach Vorarlberg kamen Nürnbergs Wintersportler, die im Hauptberuf eigentlich Fußballspieler sind, am Dienstag in Schruns nach. Was neudeutsch "Teambuilding" heißt, bedeutete für die Club-Jungs im schönen Montafon rasante Langlauf-Action. Für den ein oder anderen FCN-Profi hielt der Spaß im Schnee aber auch eine fette Abreibung bereit. © Sportfoto Zink / OGo