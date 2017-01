Mit dem MVP ins neue Jahr: Bamberg trifft auf Barcelona

Oberfranken empfangen am Donnerstag die Katalanen - vor 1 Stunde

BAMBERG - Das neue Jahr ist gerade einmal ein paar Tage alt, da geht es für die Basketballer von Brose Bamberg auch schon wieder zur Sache. Zum Start in die Rückrunde der Euroleague empfängt der deutsche Meister am Donnerstagabend (20 Uhr) den FC Barcelona Lassa in der heimischen Brose Arena.

Nicolo Melli, Bambergs bärtiger Big Man, ist zum MVP des Monats Dezember in der Euroleague gewählt worden. © Sportfoto Zink / HMI



Die Katalanen - ähnlich wie Brose Bamberg Tabellenzweiter in der heimischen Liga - haben auf internationalem Parkett derzeit noch knapp die Nase vorn vor den Oberfranken. Aus den 15 Hinrundenpartien konnte Barcelona mit sieben Siegen einen mehr einfahren als Bamberg und steht demnach auch einen Platz besser da (Barca Zehnter, Bamberg Elfter). Im Hinspiel (74:78 aus Bamberg-Sicht) präsentierten sich beide Teams ebenfalls auf Augenhöhe und lieferten sich über weite Strecken der Partie ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Damals überzeugte bei den Spaniern US-Guard Tyrese Rice mit 18 Punkten. Allerdings war es nicht Barcas Go-to-Guy, der die Begegnung zugunsten der Katalanen entschied, sondern der bulgarische Forward Aleksandar Vezenkov mit zwei Freiwurfpunkten und einem Block gegen Nikos Zisis.

Rice: Erst Bayern, jetzt Barcelona

Rice, der 2012/13 beim FC Bayern Basketball in Deutschlands Eliteliga auf sich aufmerksam machte, ist auch im gesamten Hinrundenverlauf mit 15,1 Punkten und 5,2 direkten Korbvorlagen bester FCB-Spieler. Dahinter erreicht lediglich Center Ante Tomic (zehn Punkte pro Spiel) regelmäßig eine zweitstellige Punktausbeute. Zusätzlich zeichnet sich der Kroate noch für knapp fünf Rebounds verantwortlich. Mehr Abpraller sammelt in der zweitgrößten Stadt Spaniens nur Kraftpaket Joey Dorsey (6,5) ein.

Die Mannschaft von Cheftrainer Georgios Bartzokas hat im Laufe der Saison aber auch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. So musste der griechische Headcoach im Hinspiel unter anderem auch auf Justin Doellman und Juan Carlos Navarro verzichten. Barca-Legende Navarro absolvierte in der Hinrunde überhaupt nur fünf Partien für sein Team, ist mit durchschnittlich 7,4 Zählern dennoch drittbester Scorer.

Mit Alex Renfroe verstärkt

Gerade auch deshalb haben die katalanischen Verantwortlichen im Backcourt noch einmal nachgebessert und Alex Renfroe aus seinem Vertrag beim FC Bayern München Basketball losgeeist. Seitdem hat der ehemalige Bamberger bereits sechs Euroleague-Partien für sein neues Team absolviert.

Aber auch er hat es noch nicht geschafft, Barcas Offensive in fremden Hallen anzukurbeln. Während die Bartzokas-Schützlinge im heimischen Palau Blaugrana durchschnittlich 78 Zähler markieren, gelingen ihnen in der Fremde nur noch rund 67.

Melli ist der MVP

Das könnte am Donnerstag zum großen Vorteil für die Bamberger werden, die bei ihren Heimspielen bislang im Schnitt 88 Punkte markieren. Brose konnte zuletzt auch vier der letzten fünf Begegnungen für sich entscheiden und durch den letzten Erfolg (90:75 bei Galatasaray Istanbul) den Anschluss an die Playoff-Plätze wieder herstellen.

Aus Bambergs Topscorer-Quintett - bestehend aus Dezember-MVP Nicolò Melli, Darius Miller, Janis Strelnieks, Fabien Causeur und Daniel Theis - stachen in Istanbul vier besonders hervor: Theis (Double-double aus 14 Punkten und 14 Rebounds), Strelnieks (18 Punkte – fünf verwandelte Dreier), Causeur (15 Punkte) und Melli, der mit zehn Punkten und neun Rebounds heftig am Double-Double kratzte.

Zusammen mit dem Rest des Teams - abgesehen vom immer noch verletzten Elias Harris, dafür eventuell aber das erste Mal mit Nachverpflichtung Jerel McNeal - wollen Nicoló Melli & Co. in heimischer Halle die Hinspielniederlage vergessen machen und ihre bislang magere Bilanz gegen die Spanier (1:6 seit Dezember 2007) weiter aufbessern. Den bislang einzigen Erfolg feierten die Bamberger in der letzten Saison beim 74:70 in eigener Halle.

Benjamin Strüh