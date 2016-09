Mit der Mittelstürmerin im Tor ins Landesliga-Abenteuer

Nach ihrem Aufstieg starten die Fußballerinnen der Spielvereinigung Erlangen auswärts beim TSV Theuern in die Saison - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Für die Fußballerinnen der Spielvereinigung Erlangen startet am Sonntag (15 Uhr) das Abenteuer Landesliga. Der Aufsteiger gastiert beim TSV Theuern — mit der Mittelstürmerin im Tor und vielen Fragezeichen im Gepäck.

Der Jubel war groß: Souverän feierten die Fußballerinnen der Spielvereinigung Erlangen in der Bezirksoberliga die Meisterschaft. © privat



Der Jubel war groß: Souverän feierten die Fußballerinnen der Spielvereinigung Erlangen in der Bezirksoberliga die Meisterschaft. Foto: privat



Manchmal kommt es sogar noch schlimmer als erwartet. Dass einige seiner Spielerinnen zu Saisonbeginn noch ihren Urlaub genießen würden, hatte Trainer Thomas Hertwich ja gewusst. Dass zum Auftakt gleich alle Torhüterinnen fehlen, kam dann doch überraschend. Zwischen den Pfosten wird nun Nina Felgendreher stehen, mit 21 Treffern die Top-Torschützin der vergangenen Saison. „Das hat sie früher in ihrer Jugend schon gemacht.“ Optimal ist dennoch etwas anders.

Zumindest die Partie gegen einen der Mitfavoriten auf den Aufstieg haben sich die Erlanger zunächst erspart. Am ersten Spieltag der Landesliga Nord sollte eigentlich der SV Reitsch im Waldsportpark gastieren, doch beide Vereine haben das Aufeinandertreffen auf den 19. November verschoben. Deshalb geht es für die „Spieli“ erst am Sonntag richtig los.

„Am Anfang gleich gegen einen Favoriten anzutreten, wäre schwierig gewesen“, sagt Hertwich. Jetzt ist sein Team zu Gast beim Mitaufsteiger aus der Oberpfalz. „Ich habe den Gegner beim Club beobachtet.“ Am vergangenen Sonntag hat Theuern bei der Reserve des 1. FC Nürnberg mit 2:3 verloren. „Sie spielen sehr robust und sind nach dem 0:3 auch stark zurückgekommen.“ Der „Spieli“-Trainer warnt davor, den TSV zu unterschätzen. „Die sind fit.“ Dennoch will er taktisch offensiver agieren lassen, als er es generell für die Landesliga vorgesehen hat. In der Meistersaison in der Bezirksoberliga (BOL) hatten die Erlangerinnen 82 Tore geschossen.

Ganz so dominant dürfte es eine Klasse höher nicht werden. „Dass wir nicht alles gewinnen und die Stimmung deshalb schlecht wird, sehe ich aber nicht als Gefahr“, sagt Hertwich. Die Fußballerinnen sind locker drauf und freuen sich auf die Landesliga. „Keiner weiß, wo wir stehen.“ Im Training haben immer wieder Spielerinnen gefehlt, erst Ende September sind alle beisammen. Bis dahin steht eben die Mittelstürmerin im Tor. Hat ja keiner gesagt, dass sie das nicht auch super kann.

Brand will zweiten Heim-Dreier

Bereits mitten drin im Liga-Betrieb sind die Fußballerinnen des TSV Brand. Sie haben den BOL-Auftakt bravourös gemeistert und den FV Dittenheim mit 8:0 nach Hause geschickt. Beim Spitzenreiter Post SV Nürnberg jedoch war nichts zu holen (1:2). Am Samstag (16 Uhr) steht nun das nächste Heimspiel an: Zu Gast ist der noch ungeschlagene TSV Mörsdorf.

KATHARINA TONTSCH