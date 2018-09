Mit Gündogan in der Startelf: DFB-Elf empfängt Peru

Spiel zwei nach dem WM-Aus - Auch Brandt und Schulz beginnen - vor 1 Minute

SINSHEIM - Nach der ansprechenden Leistung gegen Weltmeister Frankreich steht für die deutsche Nationalmannschaft heute Abend das zweite Spiel nach dem WM-Desaster an. In Sinsheim trifft die Elf von Bundestrainer Joachim Löw auf Peru. Wie sich Gündogan und Co. schlagen? Die Antwort gibt es im Live-Ticker!

Hier gibt es die Partie im Live-Ticker

