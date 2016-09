Mit Kirschbaum in der Kiste: Der Club bläst zur Löwenjagd

NÜRNBERG - Der FCN will sich rehabilitieren! Spiel eins nach der Braunschweig-Klatsche muss er allerdings ohne Raphael Schäfer bestreiten. Wenn der TSV 1860 München heute (20.15 Uhr, live auf nordbayern.de) in Nürnberg zu Gast ist, wird ein Mann zwischen den Pfosten stehen, dessen Start beim Club ähnlich durchwachsen verlief wie der Saisonbeginn des Vereins selbst.

Ghetto-Faust unter Club-Torhütern: Thorsten Kirschbaum vertritt den verletzten Raphael Schäfer im FCN-Kasten. © Sportfoto Zink



Ausgerechnet beim Versuch der Wiedergutmachung muss der FCN auf seinen Stammkeeper verzichten. Ein geschwollenes Knie verhindert im Heimspiel gegen die Sechzger den Einsatz von Raphael Schäfer. Was genau die Wassereinlagerung im Gelenk verursacht, muss noch geklärt werden.

"Vielleicht ist ja in drei Tagen auch schon wieder alles vorbei"

Lautet die Diagnose Knorpelschaden, stünde Schäfer eine monatelange Pause bevor. Doch mit dem schlimmsten Szenario will er sich gar nicht erst beschäftigen und überlässt düstere Prognosen hinsichtlich seinem Karriereende anderen. Der 37-Jährige geht die Angelegenheit gelassen an und hofft auf schnelle Heilung: "Vielleicht ist ja in drei Tagen auch schon wieder alles vorbei", meint er. Eine Spritze mit einer Dosis Hyaluronsäure zur Verbesserung der Gleitfähigkeit im Gelenk, und die Folgen vermeintlicher Überlastung wären womöglich behoben.

Zwischen beiden Extremen liegt ein drittes Szenario: "Wenn das Knie weiter Probleme macht, müsste der Doc wohl mal reinschauen", skizziert Schäfer vor der Untersuchung am Montag. Im Falle einer Arthroskopie wäre eine Ausfallzeit von mehreren Wochen je nach Schwere der Verletzung wahrscheinlich.

In jedem Fall verpasst der Routinier heute die Partie gegen die Löwen. Im Flutlichtspiel soll die Trendwende nach einem misslungenen Saisonstart eingeleitet werden. Die Ausfälle von Schäfer und Innenverteidiger Georg Margreitter (Syndesmoseband-OP) wiegen schwer.

Das Fehlen des Österreichers dürfte Trainer Alois Schwartz mit der Hereinnahme des noch unerfahrenen Lukas Mühl kompensieren. Im Trainingsspiel erhielt der 19-Jährige den Vorzug vor dem Norweger Even Hovland.

Die Frage, wer Schäfer vertritt, stellt sich hingegen nicht. Kirschbaum hat zu Saisonbeginn das Rennen um die Reservistenrolle gegen Patrick Rakovsky für sich entschieden. "Es ist natürlich immer schöner, wenn man sich aus Leistungsgründen durchsetzt und nicht auf eine Verletzung des Kollegen warten muss. Aber ich freue mich auf das Spiel und hoffe, meinen Teil für einen Sieg beitragen zu können", sagt Kirschbaum gegenüber den NZ.

"Drei Punkte würden uns allen gut tun"

Die Partie ist für ihn eine Bewährungschance, nachdem sich seine Ziele beim Club noch nicht erfüllten. "Ich weiß, dass mein Start nicht gut war. Aber in einer Karriere gibt es verschiedene Phasen. Ich denke, dass ich daraus gestärkt hervorgehe." Ein Sieg wäre auch die ersehnte Antwort auf das 1:6-Debakel gegen Eintracht Braunschweig. "Drei Punkte würden uns allen gut tun. Ich möchte der Mannschaft helfen, dass wir gegen 1860 unseren ersten Dreier einfahren", sagt der 29-Jährige. Und Schäfer drückt die Daumen: "Ich wünsche ihm, dass er die guten Trainingsleistungen im Spiel umsetzen kann."

