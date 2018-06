Mit Özil, ohne Müller: Packt Deutschland das Achtelfinale?

DFB-Elf muss gegen Südkorea gewinnen, um sicher in die K.o.-Runde einzuziehen - vor 21 Minuten

KASAN - Jetzt gilt's für die deutsche Nationalmannschaft! Gegen noch sieglose, aber dafür in der letzten Partie hoffnungsvolle Südkoreaner muss das Team von Joachim Löw gewinnen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen - und das am besten noch hoch. Bundestrainer Löw will das ohne Thomas Müller, dafür mit Mesut Özil und Leon Goretzka schaffen.

Deutschland: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Goretzka, Özil, Reus - Werner

Südkorea: H.-W. Cho - Y. Lee, H.-S. Jang, Y.-G. Kim, Hong - Koo, Jung - Moon, Yun - J.-S. Lee - Son

Tore: | Gelbe Karten: | Schiedsrichter: Geiger (USA)

+++ Hier geht's zum Live-Ticker! +++

+++ Den Ticker zum Parallelspiel zwischen Mexiko und Schweden finden Sie hier! +++