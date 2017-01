Mit Rekord ins Darts-Finale: Van Gerwen folgt Anderson

LONDON - Mit souveränen Siegen haben sich Branchenprimus van Gerwen und Titelverteidiger Anderson ihr Ticket für das Finale bei der Darts-WM gesichert. Der Niederländer bricht dabei einen 15 Jahre alten Rekord.

Michael van Gerwen zieht ins Finale der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft ein. © Steven Paston/PA Wire/dpa



Das Traumfinale bei der Darts-WM in London ist perfekt. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und Weltmeister Gary Anderson haben ihre Aufgaben im Halbfinale souverän gelöst und spielen nun am Montagabend (21.00 Uhr) um den Weltmeistertitel im Alexandra Palace. Der 27-jährige van Gerwen schlug seinen niederländischen Landsmann Raymond van Barneveld in einer hochklassigen Partie mit 6:2 und steht damit zum dritten Mal im WM-Finale. Zuvor hatte der Schotte Anderson Landsmann Peter Wright mit 6:3 besiegt und einen weiteren Schritt zu seinem dritten Weltmeistertitel in Serie gemacht.