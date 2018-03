Mitchell macht's: Ice Tigers siegen nach Overtime-Schlacht

Leo Pföderl traf zuvor für Nürnberg doppelt - Serie jetzt ausgeglichen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was für eine Schlacht, was für ein Krimi: In Spiel zwei beharken sich die Ice Tigers und die Berliner Eisbären, reiben sich. Dann kommt Mitchell - und sorgt in der Overtime für den Siegtreffer. Hier gibt's das Spektakel zum Nachleiden!

Am Samstag lieferten sich die Ice Tigers einen Overtime-Krimi mit den Eisbären Berlin. Am Ende erlöse Mitchell die Nürnberger. © Sportfoto Zink / ThHa



Am Samstag lieferten sich die Ice Tigers einen Overtime-Krimi mit den Eisbären Berlin. Am Ende erlöse Mitchell die Nürnberger. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



In der Dunkelheit des Kabinengangs fasste Marcus Weber nach dem 1:5 im ersten von maximal sieben Halbfinalspielen noch einmal zusammen, was an diesem Gründonnerstagabend in Berlin passiert war. "Wir müssen nur unsere Heimspiele gewinnen und einmal in Berlin." Genau, allein das "nur" stellte sich als weitaus schwieriger heraus. 76 Minuten und 50 Sekunden mussten gearbeitet, gezittert und erstaunlich viel gespielt werden, bis John Mitchell diesem wunderbaren Eishockey-Abend in der mit 7672 Zuschauern ausverkauften Arena Nürnberger Versicherung ein Ende setzte.

Dank Mitchells Treffer gewannen die Thomas Sabo Ice Tigers das zweite Halbfinalspiel mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) und glichen in der Serie aus. Am Ostermontag geht es um 15 Uhr in Berlin weiter.

Bilderstrecke zum Thema Mitchell erlöst die Ice Tigers: Bilder der Overtime-Schlacht Eishockey ist harte Arbeit - das Spiel der Ice Tigers gegen die Eisbären, das zweite in der Halbfinal-Serie, ist dafür ein treffender Beleg. Am Ende ist es Nürnbergs Mitchell, der seine Mannschaft in den Untiefen der Overtime befreit. Die Bilder!



Rob Wilson hatte nach dem ersten Spiel laut darüber nachgedacht, "unseren Gedankenprozess zu verändern". Der Cheftrainer selbst passte seine Aufstellung an. Marius Möchel musste Telekomsport Interviews geben, Nichlas Torp erneut von der Tribüne aus zusehen. Dafür bot Wilson zwei Angreifer auf, die beide bereits vergessen schienen. Marco Pfleger, nach einer Verletzung Ende des letzten Jahres nicht mehr im Einsatz, und Petr Pohl wechselten sich in der vierten Reihe ab. Eine gute Entscheidung, beide kämpften um weitere Einsätze. Weil auch Philippe Dupuis und Leo Pföderl wieder einsatzfähig waren, begann Nürnberg so offensiv wie schon lange nicht mehr. Und das nicht nur auf dem Papier.

Die Ice Tigers setzten die Eisbären von Beginn an unter Druck, schnürten sie ein, ließen Petri Vehanen im Tor keine Chance, zwischendurch auch mal Luft zu holen. Dane Fox, John Mitchell und Brandon Segal hatten die besten von vielen Möglichkeiten. Dann stand Leo Pföderl da, wo man außergewöhnlich begabte Torjäger traditionell verortet und zwar dort, wohin Vehanen einen Schuss von Köppchen prallen ließ (9.). Überlegener kann man nicht in ein Spiel starten. Zwei Minuten später stand es 1:1. Die Berliner Paradereihe hatte sich den Puck in der Rundung erarbeitet, Nick Peterson löffelte ihn ins Tor (11.). Nürnberg war auch danach noch überlegen, brachte sich aber selbst aus dem Rhythmus, durch zwei eher harmlose Power-Plays.

Was für ein Nervenspiel

Nach der ersten Pause aber ging es genauso rasant weiter: Segal scheiterte im Alleingang an Vehanen. Allmählich aber beruhigten die Berliner das Spiel. Ziemlich genau mit der 30. Minute begann eine Phase, in der man zum ersten Mal gesehen hat, wie stark diese Eisbären sein können. Die nervende Arbeit von James Sheppard, die Abgeklärtheit von Jonas Müller, der sich noch vor einem Monat mit dem 3:2 gegen Russland beinahe unsterblich gemacht hatte, die Wucht von Louis-Marc Aubry, der den Puck aus spitzem Winkel zum 1:2 ins lange Kreuzeck feuerte (31.) - so überlegen die Ice Tigers im ersten Abschnitt waren, den zweiten dominierten die Berliner. Zumindest bis 0,3 Sekunden vor dem Ende. Leo Pföderl schob den Puck nach einem von Marcus Weber hinausgezögerten Schuss ins Tor.

Die Pause verhinderte den prompten Wechsels des Momentums. Ein Nervenspiel begann, wieder einmal. Die Ice Tigers hatten zunächst noch Schwung über, ein sehr langsamer Pohl versuchte sich mit einem Schlagschuss vor Vehanen – alleine vor dem Tor. In der Schlussphase des Drittels wirkte wiederum Berlin aktiver. Dieses sehr spektakuläre Spiel ging in die Verlängerung – und nahm noch einmal an Tempo auf. Berlin begann mutiger. Als aber Reinprecht vor dem leeren Tor und Pföderl aus guter Position gescheitert waren (70.), schien das Glück wieder zu den Eisbären hinüber gewechselt zu sein. Allerdings zielte auch Sean Backman aussichtsreich über das Tor. Aber als sich alle schon auf eine zweite Verlängerung und ein fünftes Drittel einstellten, legte Dane Fox den Puck für den nachrückenden Mitchell auf. Eine Bewegung, eine zweite, Schuss – ein Jubelschrei aus 7000 Kehlen.

Laut Marcus Weber aber ist noch immer nichts passiert. Die Ice Tigers müssen weiterhin ihre Heimspiele gewinnen – und einmal in Berlin. Vielleicht schon am Montagnachmittag.

Hier gibt's den Live-Ticker zum Nachleiden!

Spielbericht: Sebastian Böhm, Live-Ticker: Christoph Lotter