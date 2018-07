"Mitglied der Familie": Adidas hält Özil die Treue

HERZOGENAURACH - Am Sonntag warf Mesut Özil Partnern des DFB vor, Termine mit ihm aus Imagegründen abgesagt zu haben. Für den fränkischen Sportartikelhersteller Adidas gab es dagegen explizit Lob - und der Gigant mit den drei Streifen will auch weiter am Mittelfeld-Maestro festhalten.

"Ein Mitglied der Adidas-Familie": Der fränkische Sportartikelhersteller hält auch nach dem Rücktritt Mesut Özils am 29-Jährigen fest. © Emilio Naranjo/dpa



Der Sportartikelhersteller Adidas will Fußballspieler Mesut Özil trotz seines Ausscheidens aus der Nationalmannschaft weiterhin unterstützen. "Wir bedauern, dass Mesut Özil nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen wird. Als Markenbotschafter bleibt er selbstverständlich ein Mitglied der Adidas-Familie", teilte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen am Montag mit.

Özil hatte am Sonntag auf Twitter seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft als Konsequenz aus der Affäre um die umstrittenen Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der WM erklärt. Dabei rechnete er mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), den Medien und seinen Sponsoren ab. Er bedankte sich ausdrücklich bei Adidas für die "äußerst loyale und großartige" Zusammenarbeit.

