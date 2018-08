Modus und mehr: Das erwartet die Ice Tigers in der CHL

Nürnbergs Eishockey-Cracks spielen in der Champions Hockey League - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Europapokal in Franken! Die Thomas Sabo Ice Tigers messen sich 2018/19 mit den besten Mannschaften Europas in der Champions Hockey League. Aber wann geht es gegen wen und wie kommen die Ice Tigers in die nächste Runde? Wir haben den Überblick!

Auch in der CHL müssen sich die Thomas Sabo Ice Tigers auf harte Bandenchecks einstellen. © Roland Fengler



Auch in der CHL müssen sich die Thomas Sabo Ice Tigers auf harte Bandenchecks einstellen. Foto: Roland Fengler



Die Champions Hockey League (CHL) geht nun im aktuellen Format in ihre fünfte Saison, zum zweiten Mal in Folge besteht das Teilnehmerfeld aus "nur" 32 (zuvor bis zu 48) Klubs. Die CHL wurde 2014 eingeführt und ist der höchste Wettbewerb im europäischen Eishockey. Bereits in der Saison 2008/09 fand ein Turnier unter der selben Bezeichnung statt, auch damals mit Nürnberger Beteiligung: Die Sinupret Ice Tigers richteten das Qualifikationsturnier aus, mussten sich aber dem SC Bern beugen und qualifizierten sich nicht für den eigentlichen Wettbewerb.

Der Modus

Los geht’s mit einer Gruppenphase. Dafür wurden die 32 Teilnehmer den acht Gruppen zugelost, innerhalb der Gruppen spielt jeder Klub insgesamt sechs Spiele - je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen jeden anderen Gruppengegner. Die beiden besten Teams jeder Gruppe kommen ins Achtelfinale.

Bilderstrecke zum Thema Fotos, Fans, starke Typen: Die Mannschaftsvorstellung der Ice Tigers Die Thomas Sabo Ice Tigers haben gerufen, die Fans sind zahlreich erschienen: Am Samstag stellten Nürnbergs bissigste Tiger ihren treuen Fans das Team für die neue Saison vor. Dabei wurde gelacht, posiert - und vor allem fleißig signiert.



Die gesamte K.o.-Phase wird, mit Ausnahme des Finals, in Hin- und Rückspiel entschieden. Eine Auswärtstorregelung, wie beispielsweise in der Fußball-Champions-League, gibt es allerdings nicht. Sollte es nach Addition der Ergebnisse in beiden Partien Unentschieden stehen, geht das Duell in die Verlängerung. Das Finale hingegen wird in nur einem Spiel entschieden.

Die Spiele der Ice Tigers

Die Thomas Sabo Ice Tigers haben sich durch den dritten Platz in der DEL-Hauptrunde und das Erreichen des Playoff-Halbfinals für den Wettbewerb qualifiziert. Damit ist Nürnberg erstmals in diesem Wettbewerb vertreten. Für die Ice Tigers geht es in Gruppe F ums Weiterkommen, die Gegner sind der tschechische Halbfinalist Mountfield HK, der finnische Meister Kärpät Oulu und der französische Titelträger Rouen Dragons.

Freitag, 31. August 2018, 17 Uhr: Mountfield HK - Thomas Sabo Ice Tigers

Sonntag, 2. September 2018, 19 Uhr: Kärpät Oulu - Thomas Sabo Ice Tigers

Freitag, 7. September 2018, 19.30 Uhr: Thomas Sabo Ice Tigers - Mountfield HK

Sonntag, 9. September 2018, 17 Uhr: Thomas Sabo Ice Tigers - Kärpät Oulu

Mittwoch, 10. Oktober 2018, 20 Uhr: Rouen Dragons - Thomas Sabo Ice Tigers

Dienstag, 16. Oktober 2018, 19.30 Uhr: Thomas Sabo Ice Tigers - Rouen Dragons

Nordbayern.de begleitet alle CHL-Spiele der Thomas Sabo Ice Tigers mit einem Live-Ticker.

ama