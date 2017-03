Er kam mit einer großen Taktiktafel - und jede Menge Elan: Nürnbergs neuer Interimstrainer, nach Alois Schwartz' Rauswurf für die Profis verantwortlich, legte am Dienstagnachmittag los. Die Bilder vom ersten Training des Oberpfälzer als Chefcoach!

Drei Niederlagen in Folge besiegeln beim FCN das Aus von Alois Schwartz. Was nach der Flucht von René Weiler nach Anderlecht als interessantes Projekt begonnen hatte, entwickelte sich nach und nach zum Missverständnis. Nach dem 1:2 im Frankenderby, dem zweiten verlorenen Lokalvergleich in einer Saison, war der zusehends plan- und hilfos agierende Trainer nicht mehr zu halten. Rot-schwartze Bilder!