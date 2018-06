Müdes 0:0 - Dänemark folgt Frankreich ins Achtelfinale

Tor- und ereignisloses Remis reicht beiden Teams - Australien unterliegt Peru - vor 1 Stunde

MOSKAU - "Les Bleus" und "Danish Dynamite" jubeln: Nachdem die Australier sich durch einen frühen Rückstand schon zeitig aus dem Rennen um Platz zwei verabschiedeten, ließen es auch Dänemark und Frankreich ruhig angehen - und konnten mit dem torlosen Remis beide den Einzug ins Achtelfinale feiern.

Ohne den ganz großen Druck trennten sich Frankreich und Dänemark am Dienstag mit 0:0. © Yuri Cortez/AFP



Mit dem ersten 0:0 bei der Fußball-WM in Russland hat Frankreich den Gruppensieg perfekt gemacht und damit auch Gegner Dänemark zum Weiterkommen verholfen. Der ohne diverse Stars angetretene EM-Zweite zeigte sich am Dienstag vor 78.011 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion uninspiriert und muss sich für das erste K.o.-Spiel am Samstag (16 Uhr MESZ) in Kasan deutlich steigern, um noch länger vom zweiten WM-Titel träumen zu dürfen. Den biederen Dänen reichte im tristen Langweiler die Punkteteilung, um erstmals seit 2002 wieder das Achtelfinale bei einer WM zu erreichen.

Nach zuvor zwei Siegen in der Gruppe C über Australien (2:1) und Peru (1:0) und der damit gesicherten vorzeitigen Qualifikation für die K.o.-Runde konnte sich Frankreichs Coach Didier Deschamps den Luxus erlauben, Torwart Hugo Lloris, Torjäger Kylian Mbappé und Starspieler Paul Pogba für kommende Aufgaben zu schonen. Darüber hinaus verzichtete er auf die Verteidiger Samuel Umtiti und Benjamin Pavard.

Peru feiert versöhnlichen Abschluss

Angetrieben von seinen feierfreudigen Fans hat sich Peru mit einem Erfolg von der Fußball-WM in Russland verabschiedet und Australiens letzte Hoffnung auf das Achtelfinale zerstört. Die Peruaner setzten sich am Dienstag in Sotschi verdient mit 2:0 (1:0) durch, obwohl sie bereits vor der Partie keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatten. Die schönen Tore von Andre Carrillo (18. Minute) und den früheren Bundesliga-Stürmer Paolo Guerrero (50.) waren für Peru die ersten WM-Treffer seit dem Turnier 1982 in Spanien. Der letzte Sieg lag noch länger zurück: 4:1 gegen Iran bei der WM 1978.

Die Australier hätten es nur bei einem Sieg ins Achtelfinale schaffen können, nun müssen sie die lange Heimreise sogar als Gruppenletzte antreten. Damit endet auch die Zeit des ebenfalls aus der Bundesliga bekannten Nationaltrainers Bert van Marwijk. Sein Vertrag läuft aus.

