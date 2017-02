Es ist Nacht, der Vollmond scheint, Schnee fällt vom Himmel und hunderte Menschen stehen auf ihren Langlaufskiern - das Moonlight Classic auf der Seiser Alm in Südtirol ist einzigartig. Auf zwei Routen über 15 und 30 Kilometer fuhren Skistars und Hobbysportler durch die mit Fackeln ausgeleuchtet Lopie in den Alpen. Siegerin Monique Siegel freute sich am Ende des Spektakels über 13.600 Euro Preisgeld.