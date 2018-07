Muskelfaserriss: Werder vorerst ohne Möhwald

BREMEN - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss vorerst auf Neuzugang Kevin Möhwald verzichten. Der frühere Nürnberger zog sich in der vergangenen Woche einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird nach Klub-Angaben vom Dienstag in den kommenden Tagen nicht zur Verfügung stehen.

Glück im Unglück für Kevin Möhwald: Der Ex-Cluberer verletzte sich am Oberschenkel, wird aber voraussichtlich nur wenige Tage ausfallen. Foto: Andreas Gumz/dpa



Dennoch wird der Mittelfeldspieler am Samstag mit der Mannschaft ins zweite Trainingslager nach Grassau an den Chiemsee reisen. Dort soll der 25-Jährige vorerst individuell trainieren.

Möhwald war im Sommer vom 1. FC Nürnberg an die Weser gewechselt, nachdem der Mittelfeldspieler seinen Vertrag beim Club nicht verlängert hatte. Die drei Jahre in Nürnberg hätten den gebürtigen Erfurter allerdings "sportlich, aber auch in der Persönlichkeit" weitergebracht.

