Die Thomas Sabo Ice Tigers haben ihr Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die Adler Mannheim gewonnen. Nach einem hochintensiven ersten Drittel gingen die Gäste in Front, doch dann drehten die Wilson-Schützlinge auf. © Roland Fengler

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Schröder-Comeback und zwei wichtige Zähler: Falcons bezwingen Hanau Vorzeitige Bescherung am Berliner Platz: Im letzten Heimspiel vor Weihnachten schlagen die Nürnberg Falcons die White Wings Hanau mit 83:66 und verschaffen sich damit ein wenig Luft im Abstiegskampf. Beim Comeback von Sebastian Schröder, der die verganenen Monate in den USA verbrachte, zogen Nürnbergs Zweitliga-Basketballer spät davon und sicherten sich so zwei enorm wichtige Zähler.

Bandencheck: Das ist für die Ice Tigers bei der DEG wichtig Der Tabellenzweite aus Nürnberg trifft am Freitag in Düsseldorf auf den Tabellenzehnten. Welchen Schluss diese Konstellation für das fränkisch-rheinische Kräftemessen zulässt, ist offen. Ihr Meisterstück - und das sogar mehrmals - machte bislang jedenfalls nur die DEG, bei der man auf einen Mann wirklich aufpassen muss. Was sonst noch für das Wilson-Team und dessen Fans von Bedeutung ist, verrät Eishockey-Fachmann Florian Jennemann.

Belohnung ja, Bescherung nein: Noten für den Pokal-Club! Raus mit Applaus! Der FCN verabschiedet sich im Achtelfinale des DFB-Pokals. In einer intensiven Auseinandersetzung bietet der Altmeister dem Erstligisten aus der Wolfsburg lange Zeit engagiert Paroli und hat gute Gelegenheiten, selbst in Führung zu gehen. Die Noten für den Courage-Club fallen demenstprechend - mit ein paar Ausnahmen - richtig ordentlich aus.