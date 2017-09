Nach 0:2 auf 4:2! Ice Tigers drehen Spiel bei den Eisbären

BERLIN - Ohne David Steckel und Colten Teubert, aber wieder mit Patrick Köppchen erkämpften sich die Thomas Sabo Ice Tigers nach einem frühen Rückstand im ersten Saisonspiel die ersten drei Punkte. Die Stürmer Dane Fox Brandon Segal sowie Torhüter Andreas Jenike waren beim 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) in Berlin die besten Nürnberger.

War beim Sieg in Berlin einer der besten Nürnberger: Torhüter Andreas Jenike. © Sportfoto Zink / ThHa



Plötzlich waren sie wieder da, die bissigen Eisbären. "Mehr Speed als auf dem Kotti" und "Mehr Strafzeiten als in Moabit", so steht es auf den Werbeplakaten in Berlin. Für die wenigen weniger humorbegabten Hauptsstädter, die sich noch fragten, was denn der Drogenumschlag am Kottbusser Tor und der Strafvollzug mit Eishockey zu tun habe, erklärte André Rankel, dass man die Sprüche natürlich mit Humor und "dem nötigen Abstand lesen" müsse.

Zu Beginn des Jahrtausends hatten die Eisbären schon einmal mit einer bewusst missverständlichen Werbe-Kampagne für Stimmung gesorgt. Es war der Anfang der Erfolgs-Ära von "Berlins beliebtester Schlägertruppe". Genau danach sehnen sich die Fans: harte, unkonventionelle und erfolgreiche Eisbären. Und genau das bekamen die 11.000 in der Arena am Ostbahnhof zum Start der neuen DEL-Saison auch geboten. Nach den ersten Minuten hatten dann allerdings auch die Gäste ihre Saisonvorbereitung beendet.

Die Ice Tigers hatten diesmal darauf verzichtet, sich gegen einen Liga-Konkurrenten vorzubereiten. Im ersten Test gegen Zug war das Tempo hoch, danach wurden die Gegner schwächer, die Leistungen der Mannschaft von Cheftrainer Rob Wilson auch. Auf das Tempo der neuen Eisbären schienen sie nicht wirklich vorbereitet zu sein. Nürnberg war ständig unter Druck, konnte sich nur selten kontrolliert befreien. Der erste Gegentreffer der Saison fiel zwar unglücklich, André Rankel, der humorbegabte Berliner Kapitän passte den Puck nur scharf vors Tor. Tom Gilbert versuchte noch, seine Beine rechtzeitig zu schließen, von seinem rechten Schoner aber prallte die Scheibe an Andreas Jenike vorbei ins Tor (4. Minute).

Wenig später tauchte Jens Baxmann alleine vor ihm vor auf, Oliver Mebus nahm ihm die Sicht - 2:0 für Berlin. Jenike hatte kaum eine Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Seine Zeit sollte noch kommen. Denn allmählich schalteten auch seine Kollegen vom fränzosischen Meister (gegen Gap hatten die Ice Tigers 3:6 verloren) auf den deutschen Serienmeister um. Schon in der Schlussphase des ersten Drittels bemühte sich die Reihe um Brandon Segal erstmals ernsthaft um Offensive, zu Beginn des zweiten trafen Yasin Ehliz, Dane Fox und Taylor Aronson Latte oder Pfosten.

Der Metall-Hattrick war der Start in eine Nürnberger Drangphase, die der mittlerweile 41 Jahre alte Steven Reinprecht (34. natürlich per Rückhand) und Segal (38.) veredelten. Von den frechen Eisbären war da überhaupt nichts mehr zu sehen. Und als sie im Schlussabschnitt noch einmal verzweifelt anrannten, wurden sie von ihren Gästen clever ausgekontert. Philippe Dupuis schloss einen wunderschönen Angriff über Fox und Aronson ab (45.), der sehr auffällige Fox, in der Vorbereitung bereits punktbester Nürnberger, besorgte den vierten Treffer in Folge (50.). Zwischendurch bewies Jenike immer mal wieder, dass die Mannschaft auch auf der wichtigsten Position hochklassig besetzt ist.

Nürnberg brauchte 20 Minuten, um in die Saison zu finden, dann erhöhte Wilson das Tempo, indem er die vierte Reihe weitgehend draußen sitzen ließ. Mit nur drei Formationen hat der wichtige erste Sieg aber auch Kraft gekostet. Auch deshalb sollten die Ice Tigers am Sonntag (19 Uhr) gegen Iserlohn einen weiteren Fehlstart vermeiden.

Sebastian Böhm