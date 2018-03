Nach Derby-Pleite: Düsseldorf verdrängt den Club

SSV Jahn Regensburg verpasst nächste Aufholjagd - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Tabellenführung futsch: Der Club muss den nächsten Spieltag wieder als Verfolger angehen. Konkurrent Fortuna Düsseldorf spielt sich mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli an die Tabellenspitze. Dämpfer auch für Regensburg - die 2. Liga in der Übersicht.

Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli 2:1 (1:0)

Den Club-Patzer genutzt: Fortuna Düsseldorf ist neuer Tabellenführer der 2. Bundesliga, zwei Zähler dahinter belegt der FCN Rang zwei. © dpa



Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Sonntag ihr Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit 2:1 (1:0) und zog am 1. FC Nürnberg vorbei, der am Samstag das Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth 0:2 verloren hatte. Eine Woche nach dem bitteren 3:4 in Regensburg sorgten Andre Hoffmann (9. Minute) und Takashi Usami (74.) vor 37.208 Zuschauern in der Esprit-Arena für den Erfolg gegen die lange gleichwertigen Hamburger. St. Paulis Anschlusstreffer von Aziz Bouhaddouz in der Nachspielzeit kam zu spät. Mit nun 47 Punkten liegt die Fortuna vor Nürnberg (45) und Holstein Kiel (40) klar auf Aufstiegskurs.

Eintracht Braunschweig - SSV Jahn Regensburg 2:1 (1:0)

Aufsteiger SSV Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste erfolgreiche Aufholjagd verpasst. Eine Woche nach dem furiosen 4:3 gegen Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf nach einem 0:3-Rückstand verloren die Oberpfälzer am Sonntag mit 1:2 (0:1) auswärts gegen Eintracht Braunschweig. Vor rund 18.560 Zuschauern verkürzte Marvin Knoll (85. Minute) in der Schlussphase per Elfmeter. Mehr war diesmal nicht drin für die Regensburger, die in der Tabelle Rang sechs belegen. Christoffer Nyman (36.) und Jan Hochscheidt (61.) hatten zuvor für die Eintracht getroffen.

1. FC Heidenheim - DSC Arminia Bielefeld 2:2 (1:0)

Mit einem Gegentreffer in der Nachspielzeit ist die Heimserie des 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga zu Ende gegangen. Beim 2:2 (1:0) gegen Arminia Bielefeld kassierte der FCH am Sonntag den Ausgleich durch Andreas Voglsammer in der Nachspielzeit. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gab dabei nach zuvor sechs Heimsiegen in Serie eine zwischenzeitliche 2:0-Führung her. Kapitän Marc Schnatterer ließ bei seinem direkten Freistoß-Treffer aus rund 30 Metern Arminias Torhüter Stefan Ortega schlecht aussehen (30. Minute). Maximilian Thiel legte für den FCH nach (63.). Zum Anschluss für die Arminia traf Julian Börner (66.). Bielefeld hat als Siebter fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang. Heidenheim belegt Platz neun.

