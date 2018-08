Nach Erdogan-Eklat: Ex-Club-Profi Gündogan weiter für DFB

Nationalspieler stand wie Özil nach brisantem Foto im Kreuzfeuer der Kritik - vor 37 Minuten

BERLIN - Die Entscheidung beim ehemaligen Spieler des 1. FC Nürnberg ist gefallen: Ilkay Gündogan will seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offenbar fortsetzen.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City antwortete am Donnerstagabend bei Instagram auf die Frage eines Fans nach seinen größten Zielen im Fußball: "Die Champions League zu gewinnen und mindestens einen Titel mit der Nationalmannschaft."

Zusammen mit Mesut Özil war Gündogan Auslöser der sogenannten Erdogan-Affäre gewesen. Die beiden Premier-League-Profis hatten sich kurz vor der Nominierung zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zusammen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren lassen. Wegen der Bilder wurden die beiden England-Profis vom FC Arsenal und Manchester City heftig kritisiert.

