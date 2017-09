Nach erneuter Verletzung: Schmelzer fehlt sechs Wochen

Der 29-Jährige fällt mit Teilriss im rechten Sprunggelenk aus - vor 1 Minute

DORTMUND - Kapitän Marcel Schmelzer wird Bundesligist Borussia Dortmund erneut lange fehlen. Wie der Tabellenführer am Sonntag mitteilte, zog sich der Linksverteidiger beim 0:0 in Freiburg einen Teilriss im rechten Sprunggelenk zu.

Schmelzer hatte nach siebenwöchiger Pause wegen einer solchen Verletzung erst am Samstag im Breisgau sein Comeback gegeben. Nach Vereinsangaben wird er nun etwa sechs Wochen fehlen. Der 29-Jährige erlitt die Verletzung am Samstag in der 27. Minute nach einem rüden Foulspiel von Freiburgs Neuzugang Yoric Ravet, der daraufhin von Schiedsrichter Benjamin Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz) mit einer Roten Karte bestraft wurde.

dpa