Nach Fan-Tod: Ultra des SSC Neapel festgenommen

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung - vor 54 Minuten

ROM - Am Rande des Topspiels der Serie A zwischen Inter Mailand und SSC Neapel kam ein Inter-Fan ums Leben. Gut eine Woche später schaltet sich jetzt die Staatsanwaltschaft ein und ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung gegen einen 25-Jährigen, der laut Nachrichtenagentur Ansa Anhänger des SSC Neapel ist.

Nach dem Tod eines Fußball-Fans in Italien ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Tötung gegen einen 25-Jährigen. Er soll den Wagen gefahren haben, mit dem der 35 Jahre alte Anhänger von Inter Mailand am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Ausschreitungen im Umfeld des Spiels zwischen Inter und dem SSC Neapel überrollt wurde, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Der Inter-Fan starb am Tag nach den Krawallen im Krankenhaus.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich Ansa zufolge um einen Ultra des SSC Neapel. Das Auto, in dem er mit drei weiteren Napoli-Fans gesessen haben soll, sei am Donnerstag beschlagnahmt worden.

dpa