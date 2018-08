Nach frühem Schock: BVB dreht Partie und führt 3:1

Neu-Trainer Lucien Favre will mit einem Sieg in die Saison starten - vor 9 Minuten

DORTMUND - Mit einer rundum erneuerten Mannschaft will Borussia Dortmund eine erfolgreichere Saison als zuletzt spielen. Zum Auftakt wartet mit RB Leipzig allerdings gleich ein dicker Brocken. Hier geht's zum Live-Ticker.

Mainz - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)

Der FSV Mainz 05 hat seinen Auftakt-Fluch in der Bundesliga mit einem 1:0 gegen den VfB Stuttgart beendet. Vor 28.705 Zuschauern erzielte Anthony Ujah (76. Minute) den Siegtreffer. Nach drei Niederlagen in den jeweils ersten Liga-Partien der vergangenen drei Jahre gingen die Rheinhessen dieses Mal als Sieger vom Platz. Den letzten Erfolg zu Saisonbeginn hatte es für Mainz in der Spielzeit 2013/14 gegeben - damals auch gegen Stuttgart.

