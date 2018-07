Nach Gilbert-Verlängerung: Steckel verlässt die Ice Tigers

NÜRNBERG - Die Vorbereitung naht, Personalien bestimmen das Geschehen: Neun Importstellen haben die Thomas Sabo Ice Tigers bereits für die kommende Saison vergeben, eine zehnte soll vorerst nicht folgen - damit ist klar, dass der routinierte David Steckel Nürnbergs bissigste Tiger nach drei Jahren verlassen wird.

Servus, "Stecks"! David Steckels Vertrag bei den Thomas Sabo Ice Tigers wird nicht verlängert. © Roland Fengler



Wohin der Weg des inzwischen 36-Jährigen Mittelstürmes führt, ist noch unklar - zuletzt stand auch ein Karriereende im Raum. Nach über 850 Spielen in Nordamerika, davon mehr als 450 in der NHL, kam der erfahrene Bullyspezialist 2015 zu den Ice Tigers. In drei Jahren gelangen Steckel dabei 111 Scorerpunkte in 183 Partien, der große Coup - die Deutsche Meisterschaft mit den Ice Tigers - blieb ihm aber verwehrt. Dreimal war für Steckel und Nürnberg im DEL-Halbfinale Endstation.

Nun bedankte sich der DEL-Klub für den Einsatz und gab zudem bekannt, den Vertrag mit dem US-Boy auslaufen zu lassen. Neun Ausländerlizenzen haben die Ice Tigers um Kaderplaner Martin Jiranek bereits vergeben, zuletzt an Tom Gilbert, dessen Arbeitspapiere bis 2020 verlängert wurden.

