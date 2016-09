Nach Horror-Foul: Kein Knochenbruch bei Augsburgs Kohr

Der Mittelfeldspieler wird dem FCA dennoch wochenlang fehlen - vor 1 Stunde

AUGSBURG - Der 3:1-Auswärtserfolg der Mainzer beim FC Augsburg wurde vom schweren Foul von José Rodriguez an Dominik Kohr überschattet. Der Augsburger musste noch am Sonntag operiert werden, wodurch sich viele Anhänger des FCA Horrorszenarien ausmalten. Der Verdacht eines Knochenbruchs konnte jedoch nicht bestätigt werden.

Kohr hat große Schmerzen: Bereits zu diesem wusste der Mittelfeldspieler, dass er länger fehlen wird. © dpa/Stefan Puchner



Fußball-Profi Dominik Kohr vom FC Augsburg hat beim brutalen Foul des Mainzers José Rodriguez keine Knochenbrüche erlitten. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird den Schwaben dennoch in der Bundesliga wie befürchtet wochenlang fehlen. Kohr musste nach der 1:3-Heimniederlage des FCA noch am Sonntag wegen seiner schweren Verletzung am Unterschenkel operiert werden.

Bei den Untersuchungen wurden ein schweres Weichteiltrauma mit tiefer, offener und etwa 14 Zentimeter großen Wunde am freiliegendem Unterschenkelknochen festgestellt. Auch Muskel und Sehnen seien betroffen, berichtete der FCA am Montag. Die exakte Ausfallzeit sei nicht absehbar, weil diese vom Heilungsverlauf abhängig sei.

"Ich werde den Blick nach vorne richten und hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde. Ich bin froh, dass es kein Bruch ist, muss aber jetzt sehr geduldig sein, um zu sehen wie die Heilung verläuft", äußerte Kohr in einer Mitteilung des Vereins.

"Wir drücken Dominik alle Daumen, dass der Heilungsprozess so gut und so schnell wie möglich verläuft. Wir sind sicher, dass Dominik stark zurückkommen wird", erklärte FCA-Manager Stefan Reuter.

dpa