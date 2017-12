Nach Kleeblatt-Klatsche: St. Pauli will liefern

Kiez-Kicker kamen mit 0:4 im Ronhof unter die Räder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rein geht es in den 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Liefern will vor allem der FC St. Pauli - nach der Packung gegen die SpVgg Greuther Fürth müssen wieder Punkte her. Auch im Parallelspiel ist ordentlich Dampf drin.

Zeit der Ausreden vorbei! Nach dem letzten Spiel am Ronhof mit vier Gegentoren will St. Pauli seinen Fans wieder Grund zur Freude liefern. © Sportfoto Zink



DSC Arminia Bielefeld - FC St. Pauli

Die Piraten von St. Pauli erleiden Schiffsbruch! Im letzten Spiel bei Greuther Fürth wurde die Elf mit 0:4 vom Ronhof geschickt. Aktuell schwimmen die Kiez-Kicker in der Tabelle auf Platz acht, will Pauli also auch nach der Winterpause nach oben schielen, sollten gegen Bielefeld bestenfalls drei Punkte her. Keine leichte Aufgabe: Die Spieler von der Alm haben aktuell zwei Zähler mehr auf dem Konto und spielen auf dem sechsten Rang eine bislang überaus erfolgreiche Hinrunde.

1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern

Die Sorgen möchte der 1. FC Kaiserslautern gerne haben: Die roten Teufel belegen den Höllenplatz der Tabelle: Gerade mal zehn Punkte, Tordifferenz von - 15: So schlecht ist kein anderes Team der zweiten Bundesliga. Jetzt geht es also ab nach Heidenheim. Mit einem einzigen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz hat der FCH aber definitiv auch keine Punkte zu verschenken.