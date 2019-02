Nach Paderborn-Debakel: Baut Fürth weiter auf Buric?

FÜRTH - Obwohl am Montagmorgen vereinzelt die Sonne herausblitzt, färben sich die Wolken über dem Fürther Ronhof immer dunkler. Und spätestens nach dem desolaten 0:6 in Paderborn scheint auch der Trainer Damir Buric nicht mehr unumstritten.

Die Luft wird für Trainer Damir Buric beim Kleeblatt immer dünner. © Sportfoto Zink/MeZi



Etwas mehr als 9200 Zuschauer haben sich in der Paderborner Benteler-Arena nicht nur einmal, sondern sechsmal die Augen gerieben. Denn so oft schlug der Ball an diesem Samstag im Kasten von Fürth-Schlussmann Sascha Burchert ein. Die Meinung nach der desolaten 0:6-Klatsche gegen Paderborn war eindeutig.

"Ich glaube heute war es, so paradox es klingt, das Spiel in Ballbesitz wo wir uns das Leben selbst schwer machen. Das hat dem Gegner komplett in die Karten gespielt, wir haben sie teilweise zum Kontern und Tore schießen eingeladen." Das Statement von Abwehrchef Marco Caligiuri klingt einerseits nach einem Eingeständnis einer schlechten Mannschaftsleitung. Andererseits könnte man darin aber auch eine Kritik an der taktischen Ausrichtung des Trainers verstehen. Aber das ist nur Spekulation.

Auf und Ab beim Kleeblatt

Denn eigentlich startete das Kleeblatt schon fast überraschend gut in diese Spielzeit. Am 10. Spieltag stand man nach einem 3:2 Auswärtserfolg an der Bielefelder Alm gar auf dem zweiten Tabellenrang. Der ein oder andere Kleeblatt-Fan müsste lügen, da nicht zumindest von einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus geträumt zu haben.

Doch dann folgte eine tiefe Talfahrt, die letztlich zehn Spieltage später die Mittelfranken auf Platz 12 rangieren lässt. In dieser Periode kassierte die Buric-Elf herbe Pleiten: ein 0:4 in Berlin, eine bittere 0:5-Heimklatsche gegen Aue oder das historische Sechs-Tore-Spektakel in Paderborn - die höchste Zweitliga-Niederlage in der Vereinsgeschichte. Begleitet wird diese Negativserie noch von der Offensiv-Schwäche der Spielvereinigung. In den letzten sechs Spielen haben die Fürther kein Tor mehr erzielt.

Ob Coach Damir Buric daher auch am Samstag gegen den MSV Duisburg auf der Trainerbank Platz nehmen wird, ist daher nicht unumstritten.