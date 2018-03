Nach "Pisser"-Spruch: DFB bittet Eberl zur Kasse

FRANKFURT/MAIN - Dass Max Eberl Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann während eines Spiels als "kleinen Pisser" bezeichnete, kommt den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach nun teuer zu stehen. Der DFB verhängte gegen Eberl eine satte Geldstrafe.

Max Eberl hält sich den Mund, aus dem ihm während des Bundesliga-Spiels seiner Borussia aus Mönchengladbach am 17. März ein folgenschwerer Satz rutschte. Weil der Sportdirektor Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann beleidigt hatte, lässt der DFB ihn nun eine Strafe zahlen.



Gladbachs Sportdirektor Eberl muss für seine "Pisser"-Beleidigung in Richtung von Hoffenheims Trainer Nagelsmann 5000 Euro bezahlen. Dies hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag entschieden. Das Gremium wertete die Aussage während des Bundesliga-Spiels zwischen beiden Teams am 17. März als unsportliches Verhalten.

Eberl war beim 3:3 an der Seitenlinie mit Nagelsmann aneinandergeraten und hatte den Hoffenheimer "Du kleiner Pisser" genannt. Dies hatten sowohl Gladbach als auch Eberl selbst bestätigt, nachdem die Worte bei Fernsehaufzeichnungen zu hören gewesen waren. Borussias Sportdirektor hatte sich bereits nach der Partie für sein Verhalten entschuldigt: "Ich war sehr emotional und habe etwas gesagt, was sich nicht gehört." Das Urteil ist rechtskräftig.

dpa