Nach Schalke-Sieg: Leipzig ist nun erster Bayern-Verfolger

HSV verliert in Augsburg - Füllkrug-Dreierpack bringt Hannover den Sieg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Hamburger SV hat einen denkbar schlechten Start in die Rückrunde erwischt: In Augsburg verlor der Bundesliga-Dino am Samstag mit 0:1. Dem VfB Stuttgart gelang hingegen beim Comeback von Mario Gomez ein wichtiger Sieg, auch Hannover durfte dank des dreifachen Torschützen Füllkrug feiern - ebenso die Leipziger.

3:1 gegen Schalke: Timo Werner und Co befördern sich mit dem Heimerfolg gegen Gelsenkirchen auf den zweiten Tabellenplatz Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa



RB Leipzig - FC Schalke 04 3:1 (1:0)

RB Leipzig hat dank eines Heimsieges über Konkurrent Schalke 04 den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga erobert. Die Sachsen setzten sich am Samstag zum Rückrunden-Auftakt mit 3:1 (1:0) gegen den bisherigen Zweiten durch.

Schalkes Ralf Fährmann parierte vor 42.558 Zuschauern zunächst noch einen Foulelfmeter von Jean-Kevin Augustin (37. Minute), ehe Naby Keita (41.), der eingewechselte Nationalstürmer Timo Werner (69.) und Bruma (71.) für den Vize-Meister trafen. Naldo gelang nur noch der zwischenzeitliche Ausgleich (55.). Die Schalker rutschten durch ihre erste Niederlage nach zuvor 13 ungeschlagenen Pflichtspielen auf Rang drei ab.

FC Augsburg - Hamburger SV 1:0 (1:0)

Der FC Augsburg hat die Abstiegssorgen des Hamburger SV zum Rückrundenstart weiter verschärft. Die Hanseaten unterlagen am Samstag nach einer in der Offensive nicht erstligareifen Leistung verdient mit 0:1 (0:1) beim Überraschungsteam der Hinrunde. Ja-Cheol Koo belohnte den FCA vor 30.087 Zuschauern mit seinem Kopfballtor in der 45. Minute für sein immer wieder mal wuchtiges und auch zielstrebiges Angriffsspiel.

Die Augsburger können nach dem gelungenen Start ins neue Jahr mit 27 Punkten den Blick auf die Europa-League-Plätze richten. Der HSV, der sich in den 90 Minuten nicht eine echte Torchance erarbeiten konnte, wandelt mit 15 Zählern dagegen weiter am Abgrund zur 2. Liga.

Hannover 96 - FSV Mainz 05 3:2 (2:2)

Mit drei Teffern der überragende Mann auf dem Platz: Hannovers Niclas Füllkrug (r.). Foto: Peter Steffen (dpa)



Trotz namhafter Verstärkungen und eines 2:0-Vorsprungs hat Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 sein erstes Rückrundenspiel verloren. Angeführt von Mittelstürmer Niclas Füllkrug schlug Hannover 96 die Mainzer am Samstag mit 3:2 (2:2) und sammelte damit drei weitere Punkte für den angestrebten Klassenerhalt, während die Mainzer durch die Auftakt-Niederlage im neuen Jahr in der Abstiegszone bleiben.

Die Mainzer gingen vor 34.500 Zuschauern durch Yoshinori Muto (26.) und Alexander Hack (31.) in Führung. Doch Hannover schlug schon vor der Pause schnell zurück durch Niclas Füllkrug (33., 38./Foulelfemeter) – und der starke Mittelstürmer erzielte auch den dritten 96-Treffer (75.).

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1:1 (1:0)

Der SC Freiburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen weiteren wichtigen Punkt geholt. Zum Rückrunden-Auftakt spielte die Mannschaft von Christian Streich am Samstag 1:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt und ist jetzt seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Robin Koch glich die Frankfurter Führung durch Sebastien Haller (28.) durch ein Kopfballtor in der 51. Minute wieder aus.

Die Eintracht zeigte sich erneut als großzügiger Gastgeber, der den dritten Heimsieg der Saison trotz mehrerer klarer Torchancen leichtfertig aus der Hand gab. Nur neun ihrer 27 Punkte haben die Frankfurter in dieser Saison im eigenen Stadion geholt.

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1)

Die Hoffenheimer um Serge Gnabry (re.) kamen in Bremen nicht über ein 1:1 hinaus. Foto: Carmen Jaspersen (dpa)



Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga unter Trainer Florian Kohfeldt zu Hause ungeschlagen, hat zum Auftakt der Rückrunde einen wichtigen Schritt aus der Abstiegszone aber verpasst. Die Norddeutschen kamen am Samstag gegen 1899 Hoffenheim nur zu einem 1:1 (0:1) und belegen damit weiter den Relegationsplatz.

Vor rund 40.000 Zuschauern im Weserstadion brachte Benjamin Hübner die Gäste in der 39. Minute in Führung. Theodor Gebre Selassie gelang in der 63. Minute immerhin noch der Ausgleich für die Bremer.

VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:0 (0:0)

Hoffnungsträger Mario Gomez hat ein gelungenes Comeback beim VfB Stuttgart gefeiert. Im ersten Pflichtspiel mit dem Torjäger seit achteinhalb Jahren gewannen die Schwaben zum Rückrundenauftakt 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC. Ein kurioses Eigentor von Berlins Verteidiger Niklas Stark in der 78. Minute brachte die Stuttgarter näher an das Mittelfeld heran.

57.181 Zuschauer sahen in seinem ersten Einsatz für den VfB seit 3157 Tagen einen engagierten Gomez, der von seinen Mitspielern noch zu wenig in Szene gesetzt wurde. Nach dem 1:0 jubelte Gomez, als wäre er der Matchwinner gewesen – und der Stadionsprecher nannte ihn als Torschützen. Doch es war eine kuriose Bogenlampe von Stark ins eigene Netz, die dem Rückkehrer den perfekten Einstand bescherte.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München 1:3 (0:1)

dpa