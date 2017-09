Nach Tour-Triumph auch Vuelta-Sieg: Froome holt Double

Als erst drittem Radprofi gelingt dem Sky-Kapitän das Kunststück - vor 39 Minuten

MADRID - Radprofi Chris Froome schafft das Double und gewinnt nach der Tour de France auch die 72. Vuelta gewonnen. Der überragende Sky-Kapitän schließt die "Höllenfahrt" erfolgreich ab. Alberto Contador verabschiedet sich mit einem prestigeträchtigen Etappensieg.

Der Sieger der 72. Vuelta: Christopher Froome. © JOSE JORDAN/afp



Chris Froome, der als dritter Radprofi das Double aus Tour und Vuelta-Sieg schaffte, und Alberto Contador auf seiner Abschiedstour waren die schillernsten Figuren der 72. Spanien-Rundfahrt. Dem viermaligen Sieger der Frankreich-Rundfahrt aus Großbritannien glückte im sechsten Anlauf der erste Erfolg in Spanien. Der 32 Jahre alte Froome hatte sich das leuchtend Rote Trikot des Spitzenreiters auf der dritten Etappe geholt und gab es danach bis zum Finale in Madrid nicht mehr ab.

In der Endabrechnung triumphierte der überragende Sky-Kapitän, gestützt auf eine treu ergebene und super effiziente Mannschaft, mit 2:15 Minuten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Vincenzo Nibali aus Italien. Den letzten Tagesabschnitt in der Hauptstadt hatte sich nach 117,6 Kilometern erneut der Italiener Matteo Trentin mit seinem insgesamt vierten Etappensieg gesichert. Er setzte sich im Massensprint vor Lorenzo Manzin aus Frankreich durch.

Froome war nach seinem Double, das vor ihm nur die Franzosen Jacques Anquetil (1963) und Bernard Hinault (1978) schafften, überwältigt: "Das sind so viele Emotionen jetzt. Es war eine echte Höllenfahrt zum Schluss. Die gesamten drei Wochen waren hart, fast jeden Tag gab es eine Schlacht im Gesamtklassement."

Contador kurbelte am Sonntag seine letzten Renn-Kilometer herunter. Der wegen seiner Doping-Umtriebe umstrittene Madrilene hatte seine nimmer versiegende Angriffslust am Samstag mit seinem ersten Saisonsieg gekrönt. Der 34-Jährige triumphierte - unter gütiger Assistenz des Patrons Froome, der ihn im Finale gewähren ließ - ausgerechnet auf dem gefürchteten Angliru, der höchsten Passstraße Europas. Seine Ambitionen auf einen Gesamtsieg hatte er bei seiner Abschieds-Tour schon früh begraben müssen.

"Meine Karriere wird immer mit diesem Sieg am vorletzten Vuelta-Tag verbunden sein", sagte Contador, der am Sonntag über den hämischen Tweet seines Ex-Teamchefs Oleg Tinkow nur lachen konnte. Der Sieger vom Angliru solle Froome für dessen Großzügigkeit "nach einer desaströsen Vuelta etwas zahlen", forderte der russische Milliardär. Am Sonntag drehte "Il Pistolero", der Gesamtfünfter wurde, mit der spanischen Fahne noch eine Ehrenrunde.

Die erfreulichste Leistung aus deutscher Sicht nach dem krankheitsbedingten Ausstieg John Degenkolbs zu Rundfahrt-Beginn bot Lennard Kämna. Der 21 Jahre alte Sunweb-Profi wurde bei seinem Debüt in einer großen Länder-Rundfahrt beim schweren Zeitfahren von Lagrono Achter. Danach musste er mit Knieproblemen aufgeben.

dpa