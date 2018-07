Nach WM-Aus: Özil sendet Liebesgrüße aus dem Urlaub

Deutscher Nationalspieler erholt sich mit Freundin in Griechenland - vor 1 Stunde

BERLIN - Nationalspieler Mesut Özil hat sich nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland mit einem Selfie aus dem Urlaub zu Wort gemeldet.

An seine Freundin Amine Gülse gerichtet, schrieb der 29-Jährige am Montag auf Instagram: "Danke, dass du immer für mich da bist. Du bringst mich zum Lächeln, selbst wenn sich meine Welt auf den Kopf stellt." Dazu postete er ein Foto, das die beiden Arm in Arm an einer sonnigen Küste zeigt. Den Ort der Aufnahme nannte Özil nicht - laut Bild urlaubt das Paar auf der griechischen Insel Santorin. Seine Freundin Gülse ist Model und wurde 2014 zur Miss Türkei gewählt.

Bereits am Freitag - zwei Tage nach Deutschlands WM-Aus - hatte Özil geschrieben, dass er Zeit brauche, um über die Enttäuschung hinwegzukommen. Dazu schrieb der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal den Hashtag #SayNoToRacism (Sag Nein zu Rassismus).

Nach einem Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan war er zuvor in Deutschland teils heftig kritisiert worden. Diesmal wählte er die Hashtags #timeout (Auszeit) und #thankyou (Danke).

dpa, fr