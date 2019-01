Nach Wolfsburg-Klatsche: Ice Tigers in Krefeld gefordert

Partie gegen den Tabellennachbarn geht es um wichtige Punkte - vor 12 Minuten

KREFELD - Nach dem deftigen 0:7 zu Hause gegen Wolfsburg am Freitag, steht zwei Tage später eine enorm wichtige Auswärtspartie für die Thomas Sabo Ice Tigers an. In Krefeld geht es gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn um den Anschluss an die Playoff-Plätze. Hier geht es zum Live-Ticker der Partie!

+++ Pinguine gegen Ice Tigers im Live-Ticker +++

nb