Nachrücker für Olympia: Nürnberger schiebt in Südkorea an

NÜRNBERG - Eine Woche lang hatte Kevin Korona bangen müssen, ehe am Sonntagabend der erlösende Anruf kam: Koffer packen und am Montagmittag in München in den Flieger, der ihn und einige weitere Olympia-Teilnehmer nach Pyeongchang bringen sollte.

Vielleicht braucht Deutschland bei den Spielen in Südkorea ja noch Kevin Koronas Anschieb-Power! Foto: dpa



Ursprünglich war der 29-jährige Nürnberger bei der Nominierung der deutschen Bob-Teams für die Winterspiele aussortiert worden. Im Sommer und Herbst war der Anschieber wegen mehrerer Verletzungen ausgefallen, hatte dennoch den letzten Leistungstest in Oberhof überzeugend absolviert und dabei zwei neue persönliche Bestleistungen erzielt. Dennoch war er nicht berücksichtigt worden, hatte aber signalisiert bekommen, sich für den Fall der Fälle bereit zu halten.

Der trat am Wochenende ein, wie Korona der NZ sagte: Nachdem Ersatz-Anschieber Alexander Rödiger im Olympia-Kader den Stuttgarter Joshua Bluhm ersetzt und das Quartett von Viererpilot Nico Walther komplettiert hatte, rückte der frühere Weitspringer Korona auf die Position des Ersatz-Anschiebers nach.

Diese hatte der Weltmeister von 2015, der für den Mitteldeutschen Sportclub an den Start geht, bereits vor vier Jahren bei den Winterspielen in Sotschi inne gehabt, ohne allerdings zum Einsatz gekommen zu sein.

